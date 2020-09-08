【減肥大作戰】減肥都可以食牛河　營養師黃凱詩教煮低卡低脂乾炒牛河【附做法】

▲ 營養師教煮減肥版乾炒牛河

減肥不等於「無啖好食」！尚營坊高級營養師黃凱詩（Cynthia Wong）近日其facebook專頁「Nutsdiary 營養師手記」介紹一款低脂乾炒牛河，並分享食譜，一份只是690卡，減肥人士也可以吃！

黃凱詩指，烹調低脂乾炒牛河可選用一般牌子乾河粉，街市售賣的濕河粉掃了一層油，不建議選用。市面上的乾河粉大多來自越南或泰國，本港大型超市、街市雜貨店均有售，以下為其中3款：

Star Lion 星獅牌 銀絲粿條（產地：泰國）：口感煙韌

越南河粉：初學者較易處理；UNY有售

Bich-Chi VINA PHO 越南河粉（產地：越南）：著名越南品牌，用來烹煮湯米粉味道不錯；街市雜貨店有售

【同場加映】中華廚藝學院總教導員梁權森師傅教大家煮正宗傳統又健康的乾炒牛河。梁師傅表示，要炒健康的乾炒牛河其實不難，只要計算拉油的份量就可以：「牛肉拉油時會吸收油份，之後再翻炒時，牛肉就會吐油，所以之後炒牛河就無須再加油，否則只會『成碟都係油。』」

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低脂乾炒牛（適合減磅人士）

【材料（2人份量）】

乾河粉 120克

牛肉（冧肉） 160克

洋蔥 1/2個

韭黃 4條

青蒽 4條

銀芽 1/2碗

牛肉醃料：

2茶匙生柚

生粉1/2茶匙

胡椒粉少許

清水1茶匙

調味料：

生抽1湯匙（可自行調節味道）

老抽1湯匙（顏色不夠可加多一點點）

紹興酒2茶匙

【做法】

1. 把牛肉洗凈，瀝乾。橫紋切薄片，用醃料醃約15分鐘，備用。

2. 韭黃及蔥切段，洋蔥切絲。

3. 乾河粉烚3分鐘，瀝乾備用。

4. 燒熱鑊，下一茶匙油，把牛肉鋪平用大火把兩面煎至八成熟。盛起備用。

5. 用一個鑊，下1/2茶匙油炒香洋蔥，加銀芽，加少許水份炒至銀芽腍軟，最後加韮黃及蔥，盛起待用。（材料一）

6. 燒熱鑊，加1茶匙油，放入河粉，用筷子鬆開河粉，煎一會待少許煎香，加入生抽，一邊炒一邊在鬆開河粉，再加入老抽上色。放入牛肉，再加入（材料一），炒多一會，加入紹興酒，即成。

內容獲尚營坊高級營養師黃凱詩授權轉載

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責任編輯：黃泳欣