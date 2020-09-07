【反黑路人甲】細倫王浩信黑化成真坐館　水姐蔣家旻被活埋+高彬張振朗遭痛毆【有片】

▲ TVB劇《反黑路人甲》的張細倫（王浩信飾）黑化成真正的坐館。

TVB劇《反黑路人甲》劇情愈來愈緊張，大受明麗（高海寧飾）、水姐（蔣家旻飾）、芷珊（湯怡飾）歡迎的張細倫（王浩信飾）黑化成真正的坐館。隨着線索愈揭愈多，而混入四聯邦調查蔣氏三父子被殺案的張細倫因入戲太深，漸漸將自己當作是真的蔣世龍。

今晚（９月７日）第21集的《反黑路人甲》劇情講述鐵頭（陳志健飾）救走高彬（張振朗飾），透露喪鐘（徐榮飾）等人想藉親熱照拉細倫下台。

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▲ 千瑜（傅嘉莉飾）透露事件與司徒信（許家傑飾）有關。（TVB截圖）

細倫入戲太深

於是細倫找芷珊幫忙，終靠芷珊冒認是其女友，化解下台危機。

陸秋（朱敏瀚飾）見明麗（高海寧飾）為細倫影響星途，明言細倫不喜女色，明麗決定親身試探細倫……

千霞（賴慰玲飾）向千瑜（傅嘉莉飾）揭穿司徒信（許家傑飾）早有家室，千瑜驚覺被他利用。千霞被伏擊兼搶走夾萬鎖匙，更遭車撞至重傷。

千瑜透露事件與司徒信有關，細倫向司徒信問罪，更出手打傷他。

細倫向欣頤（馮盈盈飾）斥責司徒信傷害蔣家姊妹，欣頤認為細倫過份投入，警告要終止其任務……

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▲ 千霞（賴慰玲飾）再被人暗殺。（TVB截圖）

晨爺派鐵頭對付千霞

到第22集劇情，講述高彬認為司徒信令千霞受傷，不再聽他指揮。千霞昏迷，千瑜與司徒信劃清界線。高彬懷疑舊手機咭的資料與定邦（于洋飾）之死有關，但細倫只想向司徒信報復，不惜動員四聯幫人馬並出巨額懸紅，欲找出劫匪來頂證司徒信。

榮章（石修飾）怕電話咭曝光連累自己，要晨爺（姜大衞飾）盡快找出電話咭。

欣頤怕細倫越軌，盼明麗幫忙分散細倫的注意力。

晨爺借喪鐘勢力找到劫匪，卻發現電話咭不在劫匪手中，決定派鐵頭解決千霞……

欣頤知劫匪在喪鐘手上，發散警力想找出劫匪……

▲ 張細倫（王浩信飾）再度上演英雄救美。（《反黑路人甲》劇照）

細倫要把水姐活埋

到第23集劇情講喪鐘以交出劫匪作條件，要細倫實行雙坐館制。

水姐覺得可與芷珊相交，並發現鐵頭有可疑。細倫想答應志琛的要求，高彬藉故拖延；千瑜等人反對讓步。明麗想開解細倫，但卻沒辦法。

高彬知悉喪鐘窩藏劫匪的地點，即通知欣頤。司徒信截獲訊息，先一步到達，鐵頭突然出現，將司徒信打暈……

晨爺唆擺喪鐘讓他認定一切是蔣家所為，喪鐘即派人捉走高彬。

細倫單人匹馬要喪鐘放了高彬，但喪鐘以高彬性命，要脅細倫讓出坐館之位……

其後，細倫一度以為自己被欣頤出賣，身陷險境的他愈來愈失控，更逼問水姐以及將她活埋。