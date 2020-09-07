【葵涌邨謀殺案】社工工會指現行制度難支援成年離校個案　促社署及教育局改善問題

▲ 葵涌邨日前發生倫常血案，一名母親疑趁智障兒子熟睡時勒斃他，事件引起社會關注照顧者壓力問題。（資料圖片）

葵涌邨日前發生倫常血案，一名母親疑趁智障兒子熟睡時勒斃他，被警方拘捕及控告一項謀殺罪，案件今日（7日）提堂。

事件引起社會對於智障人士照顧者壓力的關注。香港社會工作者總工會今日在社交網站撰文，形容慘劇讓人痛心和難過，並列出現行制度問題，令離開特殊學校的成年智障人士及家庭未能得到足夠支援，釀成悲劇，促請社署和教育局改善問題。

社總指，不少智障人士有專注力失調、過度活躍症或自閉症，通常自小入住特殊學校附屬院舍，但當長大成人畢業，回家與家人同住、一起生活，對當事人、家長和照顧者來說，都是很大的轉變和挑戰。照顧者需要面對成年子女對新生活不適應引致的行為和情緒問題，帶來很大的心理和生理壓力，適應期屬極高危的時段，但現時欠缺完善的危機評估機制，令院舍社工難以識別個案。

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社總續指，近年殘疾學生的需要愈趨複雜，由社工擔任的家舍導師疲於奔命，難以找到額外時間去了解家長在家的照顧困難、介紹合適社區照顧服務和計劃宿生回家的準備。雖然學校可運用「預計定量名額」延長高危個案學生的學習年期，縮短由學校到成人服務的真空期，但名額有限，學生未必獲過渡安排。

社總又批評，教育局和社署一直漠視殘疾人士離校安排的無縫銜接需要，大部份成年殘疾畢業生於離校後，均需要等待一段時間能接受服務，期間一直沒有社工跟進，僅靠部份特殊學校社工以私人時間，義務性跟進有關殘疾畢業生最少2至5年。

社總稱，部分在學時沒有於「康復服務中央轉介系統」登記的殘疾人士，只能靠社區照顧支援服務的社工協助進行評估。不過，現時沒有規定學校社工於殘疾人士離校多少年沒有接觸便不可擔任轉介社工，社區照顧支援服務的社工往往會因為與殘疾人士及其家庭並不相熟，或其他理由認為自己不適合作為轉介角色，最後堅持不接受成為個案轉介者，令殘疾人士得不到支援。

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現時社福機構只提供約328個暫宿位予有需要的個案，家長又因擔心私人院舍質素和價錢問題而不願安排子女入住。即使家長願意安排子女入住院舍，惟不少院舍會拒收行為或情緒問題較嚴重的殘疾人士，最終他們被逼送入精神病院，惟家長仍然需要面對殘疾子女出院後的照顧壓力。

社總認為，社署應研究為成人殘疾人士設立保障法例，支援個人生涯，避免家長因照顧責任而引致精神或情緒困擾，導致悲劇出現。工會促請教育局和社署改善制度和資源問題，為智障成人及其家屬提供適切服務。

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記者：徐紹軒