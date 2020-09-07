【新冠肺炎】伊院研發視像探病系統　助病人與新生孩子相見

▲ 愛明（中）第一次透過視像探病與孩子相見，協助講解病情的醫生為神經外科顧問醫生潘德立（左上）。

伊利沙伯醫院資訊科技部自疫情開始已研發系統便利視像探病，而4月開始至今，九龍中醫院聯網已有680名病人使用過視像探病服務，原為孕婦的愛明（化名）就是其中一位，神經外科顧問醫生潘德立醫生指她不幸在家中昏倒，入院發現腦血管撕裂導致出血性中風，在進行緊急剖腹分娩後，成功以與視像模式與孩子相見。

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視像探病助病人與新生孩子相見

潘德立提到醫院暫停探病安排，使愛明和剛出生的小兒子相隔於兩個病房，沒法相見，也未被探望。而就愛明的個未來說，病人會中風後出現短暫失憶，醒來後已經成功分娩，卻仍然未曾與孩子相見，在視像系統的協助下，終於可以第一次見到孩子。潘德立憶述指在醫院外參與視像探病的包括同住的家人及剛剛入境、需要檢疫的丈夫，多個畫面逐一出現在一個大約十吋的電子設備螢幕上，拼湊成這個家庭最新的一張「全家福」，

這樣愛明就算不能直接抱BB，都可以見BB一面，亦可以專心養病。

他續指過程除了醫院資訊科技部的支援，有關部門主管支持，也有賴病房及醫生的配合。而在應用視像探病時，會先留意病人情況是否穩定，因有不少病人在深切治療部時，仍需要拆着喉管，說話會受影響，需要著手協助。潘德立認為視像探病是項能令病人鼓舞的安排，使患者可以得到家人的鼓勵。

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記者：郭家穎