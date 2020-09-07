【代糖陷阱】甜味劑甜度比砂糖高數百倍　食安中心教睇標籤分辨甜味劑

▲ 食物安全中心指，不少種類的甜味劑的甜度比砂糖高出數百倍，甚至數千倍。

近年市面推出不少主打「低糖」、「無糖」或「低卡路里」的汽水，而這類飲品一般會以甜味劑代替砂糖提供甜味。不過，這是否意味着甜味劑比砂糖健康，似乎又難以一概而論。

甜味劑甜度比砂糖最高可超數千倍

食物安全中心今日（7日）在facebook指出，甜味劑的特性是熱量很少，甚至係相等於零，但甜度就很強，當中不少種類的甜味劑的甜度更比砂糖高出數百倍，甚至數千倍。

據資料顯示，甜味劑是糖以外另一種可為食物添加甜味的食物添加劑，當中既有人工化學物甜味劑，亦有從天然植物提取成份的甜味劑。根據本港法例，甜味劑指任何帶甜味的化合物，但不包括糖或其他碳水化合物或多羥醇（即糖醇），有關市面常見的甜味劑種類如下：

甜味劑名稱(食物添加劑國際編碼系統編號) 大約甜度(砂糖的相對甜度 = 1) 醋磺內酯鉀 (950) 200 天冬酰胺 (951) 180 環己基氨基磺酸 (952) 30 糖精 (954) 300 三氯半乳蔗糖 (955) 600 縮二氨酸基酰胺 (956) 2000 索馬甜 (957) 2000-3000 甜菊醇糖苷(960) 250

這類甜味劑一般在代糖汽水、香口膠、無糖糖果中可以找到。以市面常見的健怡可口可樂（銀罐）為例，當中就含有醋磺內酯鉀及天冬酰胺2種甜味劑；零系可口可樂（黑罐紅字）則含有醋磺內酯鉀、天冬酰胺及三氯半乳蔗糖3種甜味劑；綠色可口可樂（黑罐綠字）則含有甜菊醇糖苷、三氯半乳蔗糖2種甜味劑；可口可樂life（綠罐白字）則含有甜菊醇糖苷。上述飲料雖然熱量不高，但甜度仍然需要留意。

醫生：任何糖都少吃為妙

據「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬早前指出，甜味劑大多獲驗證認可使用，而且不被人體吸收。若攝入量超過上限則可對人體產生不同影響，如醋磺內酯鉀可影響胎兒發育、三氯半乳蔗糖或會影響免疫系統、天冬酰胺及甜菊醇糖苷可能會致癌。遺傳病苯酮尿症患者因天生缺乏分解天冬酰胺的酵素，需控制這種甜味劑的攝入量。

吳耀芬補充，以體重50公斤的人為例，甜度最低的環己基氨基磺酸一日最多攝取量為0.55克（甜度可取代16.5粒方糖）。她指，由於可樂中使用的甜味劑份量極少，一日不飲用10罐可樂或以上，攝入的甜味劑就難以超過上限。惟可樂life含糖量已接近世衛的25克攝取量上限，建議一日最多飲1罐可樂life。

此外，據國際期刊《Molecules》曾於2018年刊登一項研究，指6種常見於各種飲品的甜味劑，可破壞人體腸胃裡產生的天然消化細菌，長遠對人體健康造成影響。

本港腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，雖然研究指腸道細菌接觸人工代糖會釋出毒素，但難以斷定毒素會否對人體有害，然而，早年已有研究指出，人工代糖會擾亂腸道益菌，影響腸道細菌的分布、多元化及比例，長遠影響人體健康，因此他建議市民：

最好任何糖都少吃為妙，如果連代糖都不吃，就一定最安全，除非有更多醫學實證能釋除這些代糖不良影響的疑慮！

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責任編輯:羅嘉欣