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【大選限定福利？】美企藉有薪假　鼓勵打工仔協助票站事務

職場 18:11 2020/09/07

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

有美國非黨派組織Civil Alliance發起日前活動一項募集選務人員計劃「Power the Polls」，美國逾70家企業包括入星巴克（Starbucks）及戶外運動服飾廠商Patagonia等加入，並透過提供有薪假的方式鼓勵打工仔擔任選舉票站義工。

美國總統大選臨近，為了讓一眾美國打工仔們可以抽出時間投票，社交平台Twitter早前宣布將美國大選日定為有薪假期，讓他們有足夠的空餘時間投票。而近日更陸續有更多美企透過提供有薪假的方式，鼓勵打工仔擔任選舉票站義工，一方面給予參與公眾事務的機會，同時協助解決全國投票站工作人員短缺的問題。

受新冠肺炎疫情影響，有美國選務專家日前估計，今年美國大選將需要46萬名選務人員。惟據Pew研究中心報告指出，美國在2018年國會期中選舉就有近60%選務人員為60歲以上長者、近30%則為70歲以上，或因此導致選務人員不足。

有美國非黨派組織Civil Alliance發起日前活動一項募集選務人員計劃「Power the Polls」，目標是25萬位義工擔任投票站工作人員。其中更吸引星巴克（Starbucks）、戶外運動服飾廠商Patagonia等逾70家企業加入。據該組織最新表示，這項或者可以讓打工仔們視為「大選限定福利」的計劃已超額完成，目前已經有超過35萬位打工仔報名為大選助力，他們將會在大選日以及10月份的提前投票期間擔任現場投票點的工作人員。

距離美國大選不足兩個月，美國大型企業如服裝連鎖集團Gap旗下的Old Navy及連鎖零售商Target日前亦有鼓勵員工以有薪假期形式，擔任選舉義工。而Patagonia早於2018年夏季開始，發起企業聯盟「Time To Vote」來鼓勵企業給予員工有薪假投票，在2018年期中選舉時成功號召約400家美企業加入，至今已擴大到有超過800家企業。

責任編輯：張寶燕

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