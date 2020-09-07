【自私外傭】菲傭晾衫大細超自己衫好整齊　僱主衣物亂疊一堆激嬲港媽

▲ 一名港媽指，外傭自己的衫晾得很整齊，她和家人的衣物則被亂疊一堆。

疫情下外傭渴市，即使她們工作表現不理想，僱主也不敢輕易解僱，以免難以再聘請。一名港媽於社交媒體指出，家中外傭晾衫「大細超」，外傭自己的衫晾得很整齊，她和家人的衣物則被亂疊一堆，令她十分憤怒卻不能即時解僱外傭。

無奈留辦事不力外傭

該名港媽昨日（6日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，寫道「工人將自己嘅衫晾得真係整齊喇」。她上載了兩張照片，可見晾衣架上，外傭的衣服整齊地晾好，另一邊只見衣物雜亂無章地堆疊起來，原來是港媽和家人的衣物，就這樣「晾」起，下面更墊有一張床單。

港媽留言回覆網民時表示，她已跟家中菲傭說要把他們的衣服，晾得跟她的衣服一樣，外傭才「走去晾返好啲衫」。她稱外傭做事得過且過，習慣儲下大量衣服，一日連開幾次洗衣機洗，有衣架亦不願用，又指「已經唔敢叫佢用燙斗，怕佢整到我個仔或佢自己」。她無奈下留著辦事不力的外傭，丈夫亦叫她忍耐一下。

網民以為未晾完衫

網民對於外傭的劣行大表嘩然，批評她完全沒有將心比己的想法，既自私亦不負責任，認為她「擺明玩嘢」，一大風隨即吹走衣服。有網民笑說「人住高尚住宅區，衫在山區」，並問港媽︰

你同工人姐姐好大仇口？

晾完㗎嗱？實有噏味！

有網民建議港媽叫外傭把衣服再洗過，另有部分網民分享類似經驗，包括「佢（外傭）啲衫充滿柔順劑味勁香，但我啲衫連少少味都冇」、「佢哋成日貪方便，一機放勁多衫」，引來不少人附和。

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責任編輯︰王明芳