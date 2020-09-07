明愛3前眼科醫生涉擅轉介病人至自設診所 女助護出庭指證

▲ 其中兩名被告為兄弟朱東恒（左）及朱東麒（右）否認串謀犯公職人員行為失當等罪，案件今於區域法院續審。(資料圖片)

明愛醫院前眼科副顧問醫生涉嫌於2012至2016年期間，轉介其病人至另外兩名明愛醫院前眼科醫生開設的私家眼科診所看診，披露病人資料及盜竊醫院藥物等，3人否認串謀犯公職人員行為失當罪。案件今（7日）於灣仔區域法院續審，特赦證人醫院女助護供稱，她與首被告為知己，首被告有意日後加入次被告私人診所，希望先累積病人，遂要求轉介病人個案，並每月收取次被告2至3萬報酬，首被告又曾以她名義掛號及處方大量藥物給自己；聆訊本周四（10日）續。

3名被告邱承建（39歲）、朱東麒（42歲）及朱東恒（45歲），同被控1項串謀犯公職人員行為失當罪；首被告及次被告同被控1項相同控罪；而次被告及第3被告另被控1項相同控罪，首被告另被控1項盜竊罪。

控方今天傳召特赦證人趙佩雯（41歲），趙供稱自己案發時為明愛醫院2級病人服務助理，於2013年10月加入明愛時認識首被告，並於2015年夏天變得相熟，兩人如知己般，會談論各種事情。趙指兩人曾經關係曖昧，首被告曾於2015年10月某個晚上致電表示妻子及女兒均不在家中，她當時感到不妥，質問首被告如何看待兩人關係，首被告向趙澄清只是朋友關係。

趙供稱，首被告曾向她提及有意於2018年轉為私人執業，但不想從零開始，希望先累積一些病人，要求她可以轉介一些不麻煩及有經濟能力的病人。趙其後遂轉介了一些沒有渠道但情況急切的病人給首被告，當中包括1名獨居老人及1名年約60歲的婦人，趙供稱曾聽到首被告著兩人致電到1間尖沙咀診所預約，而她估計該診所是由次被告私人執業。

趙續供稱，於2016年初，首被告曾轉介1名患有斜視問題的小朋友到該尖沙咀診所，個案收取了6萬元，而次被告分了2萬元予首被告，首被告事後將該2萬元給了妻子，惟其妻子當時表示「屋企都唔等錢使」，要求首被告停止收受有關金錢。趙指首被告其後改為將有關事情告訴她，「可能知太太唔講得，知我守得秘密」。

趙又供稱，首被告於2016年4月曾轉介視網膜脫落的男病人，其後到該尖沙咀診所做手術，當時首被告向她表示一邊做手術，一邊感到生氣，指診所儀器不足，認為即使轉介出去的病人亦不可馬虎。趙續指，首被告曾提及幸好病人接受麻醉，否則擔心會被投訴，惟該病人其後曾感不適及到明愛醫院求診。

趙供稱，次被告每月會給予首被告2至3萬元作轉介報酬，並且必須是現金，而她曾勸告首被告停止轉介行為，恐被人調查得知，但首被告表示不會被人查到，並指希望於2018年離開明愛後，可加入次被告診所。

趙又供稱，首被告於2016年曾致電給她表示不適，由於明愛規定醫生不可處方藥物給自己，要求她前往掛號，及後首被告處方藥物給她，趙供稱當時獲處方藥物數量很多，須由A4紙盒裝載。趙指，當時曾問及首被告是否感到非常不適，但首被告指「你唔使理」，另從紙盒中取出1枝潤眼膏及潤眼水給她。聆訊本周四（10日）續。

串謀犯公職人員行為失當罪指，3名被告於2012年1月4日至6月21日期間，串謀使當時於明愛醫院任職副顧問醫生的首被告，在執行其公職過程中，無合理辯解而故意作出不當行為，即轉介其在明愛醫院診治的病人到次被告經營的私家診所，向另外兩名被告披露該些病人的資料，以及到該尖沙咀診所從事外間工作。

盜竊罪則指，首被告於2016年5月26日，從醫管局偷竊29瓶滴眼劑及9支眼藥膏。

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記者：王仁昌