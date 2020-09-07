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【酒店優惠】柏寧酒店限時3日32折優惠　人均$794住尊貴豪華客房送$800餐飲消費額【附訂購網址】

精明消費 18:27 2020/09/07

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

尊貴豪華客房。

KKday本週與柏寧酒店推出獨家快閃優惠，尊貴豪華五星住宿體驗每位只須$794，更可連升2級至尊貴豪華客房，一房盡覽維港及維多利亞公園園景。住宿套餐送$800餐飲消費額，可於酒店內任何一間餐廳使用，包括酒店頂樓的型格天台餐廳SKYE的法國佳餚及PLAYT的自助餐。

是次優惠可以快閃價$1,588晚預訂柏寧酒店，二人入住每位只需要$794。酒店原價$4,888，相等於32折預訂。此優惠只限2020年9月9日（三）00:00至9月11日（五）23:59預訂，並於2020年10月31日或之前入住。星期一至日，不分假期均一價格發售。

優惠套餐包括：

  • 連升2級至尊貴豪華客房
  • 雙人自助早餐、下午茶、黃昏雞尾酒
  • 再送$800餐飲消費額，可於酒店內任何一間餐廳使用
  • 入住送紅酒、SOVOS 喜馬拉雅浴鹽（4瓶）
  • 生日禮遇，送房間佈置及馬卡龍禮盒
  • 免費參加酒店體驗班 （可選自助繪畫班 / 調酒班 / 瑜珈班 / 甜品製作班 / 健身班 / 烹飪班）
  • 保證住足24小時，彈性入住時間（10:00–18:00）

如多過2個人入住，可以以下價格升級尊貴家庭客房（Premium Family Room）：

  • 3位成人：$2,088 （原價$5,388，相等於39折）
  • 2位成大+1小童（3-11歲）： $2,088（原價$5,388，相等於39折）
  • 2位成大+2小童（3-11歲）： $2,388 （原價$5,688，相等於42折）

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/103233?cid=9429

點擊圖片睇柏寧酒店內部：

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責任編輯：陳珈希

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