涉串謀傷害警員 3被告疑潛逃被扣內地缺席應訊

▲ 手機店東主頼振邦涉串謀傷害警員被控，下午於東區裁判法院提堂，警方於法院附近戒備。(林欣樂攝)

去年12月8日警方於天后及荃灣搜出手槍及106粒子彈等物品，涉案7人分別被控串謀意圖傷人、無牌管有槍械及彈藥等4罪，案件今（7日）於東區裁判法院再提訊。其中3名被告疑於潛逃台灣途中被捕，現被拘留於內地，法庭今發出通緝令。另外，手機維修店「3C維修工作室」東主涉與該7名被告等人串謀傷害警員，被控1項串謀意圖傷人罪，案件今(7日)午首次提堂，被告暫時毋須答辯，所有案件押後至12月7日再訊，全部還押候訊。

涉案7人共分3案再訊，首案5名被告為黃振強（21歲）、吳智鴻（23歲）、張俊富（22歲）、張銘裕（20歲）及嚴文謙（21歲），次案被告為蘇緯軒（18歲）；另案被告彭軍壕（33歲）。

7人被控1項串謀有意圖傷人罪，被控於2019年12月8日，在香港串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該警務人員身體受到嚴重傷害。首案5名被告另被控1項無牌管有槍械及彈藥罪，即管有1把手槍、4個彈匣及106發子彈；以及2項管有攻擊性武器罪，涉及爆竹、煙花、伸縮棍及鐳射筆等物品。

控方申請押後案件以索取進一步法律意見，控方透露，控方早前從內地機關收到資料，指3名被告張俊富、張銘裕及嚴文謙，為早前經船潛逃台灣，在中國水域被捕的12人其中3人，他們現被拘留於內地，故今午缺席聆訊；法庭今正式發出拘捕令將3人逮捕歸案。

辯方代表律師申請解散3人的法律代表團隊獲批，張俊富的代表律師希望法庭不予充公人事保釋金遭拒，至於3萬元保釋金則留待逮捕後處理，案件押後至12月7日再訊，其餘4人還押候訊。

同事件中另被拘捕的賴振邦（29歲，報稱技術員），疑為「3C維修工作室」的東主，被控1項串謀有意圖而傷人。控罪書顯示，案件由國家安全處負責，控罪指他於2019年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、李家田及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該警員身體受到嚴重傷害。

控方申請押後至12月再訊，待進一步調查及索取法律意見，裁判官押後案件至12月7日再訊，被告還押候訊。

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記者：林欣樂