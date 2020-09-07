奧海城「點點綠」包裝老虎斑被驗出孔雀石綠　食安中心即時下令停售

▲ 奧海城一期「点点綠」售賣的去肚老虎斑（沙巴龍躉），被食安中心驗出孔雀石綠。（資料圖片）

食物安全中心今日（7日）公布，一個預先包裝石斑樣本驗出孔雀石綠。樣本產品名稱為「去肚老虎斑（沙巴龍躉）」，淨重600克，來源地為印尼，由Organic Gardens International Ltd分銷，產品此日期前最佳為2021年7月21日。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

中心透過恆常的食物監測計劃，從西九龍奧海城一期UG層K01號舖「點點綠」店鋪抽取上述石斑樣本作檢測，結果顯示，樣本含孔雀石綠，含量為十億分之三點八。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電分銷商熱線3181 4488，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳子謙