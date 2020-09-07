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機管局漁護署統計中華白海豚數目有出入　環諮會倡兩個部門互相合作

社會 18:42 2020/09/07

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近年本港錄得中華白海豚的數目不斷下降，大嶼山東北面水域更連續5年不見中華白海豚的蹤影。(經濟日報資料圖片)

環境諮詢委員會於今（7日）討論機場三跑在海洋生態緩解及提升措施的執行情況。機場三跑工程一直存在巨大爭議，近年本港錄得中華白海豚的數目不斷下降，大嶼山東北面水域更連續5年不見中華白海豚的蹤影。

機管局表示，早前建議設立一個面積約2400公頃的海岸公園，將會連接沙洲、龍鼓洲及大小磨刀海岸公園，預計2024年啟用，機管局會在之後6年監察中華白海豚的數目。會上，有委員質疑，機管局統計中華白海豚的數字，與漁護署有頗大出入，根據資料，其中於2017年，機管局指中華白海豚的數目為71，惟漁護署統計只有47；2018年機管局錄得的數字為77，惟漁護署統計只有32；至於2019年，機管局錄得的數字為52，惟漁護署則只錄得40。

機管局回應指，不同的調查方法會導致差異，但兩個數字都有代表性，會再與專家商討，有信心海岸公園建成後，中華白海豚會返回香港水域。 環諮會主席黃遠輝在會後建議機管局及漁護署能互相合作，更掌握中華白海豚的數字。

至於機管局的措施是否有效改善海洋生態及提升中華白海豚數目，黃遠輝指是未知之數，但近年中華白海豚出沒的數字確實減少，不肯定是否轉往其他地方棲息或是死亡，要再分析數據及累積經驗。

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記者：洪芷晴

機場 香港 漁護署 機場管理局 海豚

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