【埋怨妻子】人夫養育兩子女供樓壓力爆煲　大呻老婆賺錢少只做無腦工作

▲ 台灣一名人夫嫌棄老婆不勤力工作，認為她終日悠閒生活，沒有幫忙養家供樓。

家家有本難念的經！台灣一名人夫在網絡投稿，嫌棄老婆不勤力工作，明明有能力賺更多錢，卻終日悠閒生活，夫妻不能一起拼搏而感到遺憾。人夫更跟同事比較，羨慕同事的妻子職位及收入均不錯。有關帖文惹起網民斥責，為其老婆感不值。該人夫知自己被網民「圍攻」，再次投稿解釋，網民依然熱烈討論。

丈夫一人供樓大壓力

該名人夫於9月３日向Facebook群組「靠北老婆」投稿，指他的年薪大約有110至130萬台幣（折合約29萬至34萬港元），50歲出頭的妻子年薪比他少，大約只有50萬出頭（約13萬多港元），人夫大呻現時供樓房貸幾乎都是靠他一人，有感這樣的收入對於一家四口（2大2小）過得不輕鬆。

在帖文中，他更將老婆跟別人比較，羨慕同事們的老婆是專業人士賺很多錢，有從事科技業、在外國公司工作、擔任公司主管等。有時他會想如果老婆一年搵150萬台幣（近40萬港元），房貸就會很快供完，甚至55歲以前可以退休。他大呻︰

無奈我老婆只喜歡做那些無腦的工作，說句難聽的，我覺得她找工作的目標設定應該只有週休二日吧。

人夫指出自己仍然很愛太太，但有感「不能一起拚的感覺總覺得有點遺憾」。

網民大罵只懂比較

網民掀起討論大罵發帖的人夫只懂比較，身在福中不知福，斥責他埋沒妻子為家庭的付出︰「若顧小孩也一起算薪水，總薪資二人應該差不多」及「女生大多數覺得陪小孩非常重要，找工作找週休六日很正常」。另有網民反過來建議人夫要多負責任，不要依賴妻子，諷刺他「是男人就有肩扛起一切，不要只想讓老婆養你」。

再次投稿解釋

今日（7日），人夫再次投稿解釋及回應網民對他的抨擊，指出老婆不像他是實幹型的，學歷與頭腦比他好得多，有感大材小用，認為太太是有能力趁年輕時拼一下。 此外，網民指出其老婆賢慧，人夫反駁家事、照顧小孩主要是他的媽媽負責。同時，他解釋自己不是在炫耀收入，在他的行業，這樣的收入比比皆是，希望網民勿誤解。

有網民鼓勵他主動跟妻子談人生規劃，坦誠指出現時養家供樓的壓力，但人各有志，提醒丈夫不要控制妻子，要尊重她。

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責任編輯︰王明芳