涉披露警家屬資料電訊職員被控 控方指電腦載公眾人物警員等資料

▲ 電訊職員陳景僖涉將警員家屬資料於Telegram群組披露，被控不誠實取用電腦等罪，案件於區域法院開審。(資料圖片)

去年反修例示威期間，32歲電訊公司職員涉將客戶個人資料發送至Telegram群組，被控不誠實地獲益而取用電腦罪、披露未經同意獲得個人資料等共5項控罪。案件今（7日）於區域法院開審，控方開案陳詞指，被告涉經香港電訊（HKT）的電腦取得1名警員家屬的個人資料，並向群組「老豆搵仔」管理員披露。

被告陳景僖（32歲）被控3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪、及1項意圖犯可逮捕的罪行而遊蕩罪。

控罪指，被告於2019年7月24日、 8月3日及9月9日，取用屬於香港電訊有限公司的電腦，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；於同年9月9日，披露未經電訊公司同意而取得的個人資料，即1名陳姓男子的姓名、身份證號碼及電話號碼，導致男子蒙受心理傷害；及於同年9月22日，在何文田忠孝街頌民苑停車場上層2號樓梯間附近遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。

控方開案陳詞指，被告於2013年12月至2019年9月受聘於香港電訊（Hong Kong Telecommunications，簡稱HKT）。被告是訂閱了Telegram群組「老豆揾仔」的其中1名成員，群組內有1個置頂的訊息，指示訂閱的成員發送私人訊息給「報料帳戶」，提供警員及其家屬的個人資料，再由管理員篩選及在群組內公開。本案事主為陳姓HKT客户，亦為1名陳姓督察的父親，案發時事主在群組「老豆揾仔」被「起底」。

控方指，該督察的個人資料於2019年9月7日及8日在群組內被公開，包括警員編號、姓名、住址等。同9月22日，有警員發現被告在何文田俊民苑梯間徘徊5分鐘，期間不斷以手機拍攝，令警員擔心在紅磡警署內的人利益或安全，警員當場以遊蕩罪拘捕被告。事後警員在其手機內，發現1張攝有紅磡警署的照片。

調查期間，警方於被告的HKT工作電腦找到2個文字檔，內有香港電訊客戶個人資料，其中1個檔案有3個公眾人物的個人資料，另1個檔案內有28個警察宿舍居民住址的資料，另有20名現職警員以及6名警員家屬的個人資料；而被告工作上並無需要接觸該些客戶資料。

警誡下被告表示，2019年9月9日用辦公室電腦搜索陳的個人資料，並向「老豆搵仔」管理員發送資料，訊息內容指「有親屬同屋企電話爆料」，並附上事主的姓名、其電話及其身份證號碼。被告續解釋，他公開資料是因為事主做錯事，又稱群組內的個人資料不準確，所以他要提供經核實的資料。

辯方今指，被告被捕後，警員曾在言語及動作上威嚇被告，又曾游說被告在無律師陪同下錄取口供，辯方將爭議被告警誡下的會面紀錄及錄影會面片段內容。控方預計將傳召共10名證人；聆訊明(8日)續。

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記者：林欣樂