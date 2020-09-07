【新冠肺炎】大圍交通城群組累計9人染病　有車房負責人指環境焗促工友會除口罩工作

▲ 大圍交通城大廈再多5宗確診個案，累計有9人確診。（曾秋文攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍未緩和，衞生防護中心公布，大圍交通城大廈再多5宗確診個案，累計有9人確診，其中4人屬6樓的商戶。TOPick記者下午到現場了解，發現大廈電梯按鈕沒有貼上保護膠，而6樓不少商戶為車房。

▲ 大廈地下管理處。（曾秋文攝）

▲ 大廈電梯按鈕沒有貼上保護膠。（曾秋文攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信大廈出現小型爆發，不排除出現超級傳播者，而大廈6樓已有4個商戶確診，故認為該層其他商戶有高危因素，全層另外8個商戶、共20多人均須接受檢疫。

位於6樓車房負責人陳先生表示，不擔心得太多，透露自己上星期在美林邨接受檢測，結果呈陰性，惟衞生署剛通知他需要立刻執拾細軟，回家等候今晚或明天乘坐專車前往檢疫中心，但未知確實地點。

▲ 位於6樓車房負責人陳先生指，有時會與鄰近車房會互借工具，員工之間有接觸在所難免。（曾秋文攝）

他又表示，6樓各工場均有獨立廁所，沒有與地下管理處共用，惟6樓通風情況只屬一般，有時會與鄰近車房會互借工具，員工之間有接觸在所難免。

至於另一同層的車房負責人楊小姐表示，今日下午3時許接獲衞生署通知，全車房3人需隔離14天。她指，全車房員工較早前透過全民檢測已呈陰性，所以並不擔心。

▲ 車房負責人楊小姐表示，全車房員工較早前透過全民檢測已呈陰性，所以並不擔心。（曾秋文攝）

她透露，上星期曾與鄰近工場確診約60歲男東主見面，當時他沒有病徵。她又稱，6樓有很多車房，有時因環境焗促，部分工友會除下口罩，又指至於交通城衞生情況一般，幾日前有人到場消毒及清潔。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文、陳子謙