涉擅入糸統偷看升中兒子資料 教育局主任提堂押後再訊

▲ 教育局教育主任彭偉傑涉擅登入「中一學位分配系統」，被控10項不誠實取用電腦罪，案件於觀塘裁判院提堂。(資料圖片)

57歲教育局教育主任涉為偷看兒子升中派位的相關校內成績，而多次擅自登入教育局的「中一學位分配系統」，被廉署控以10項不誠實使用電腦罪。教育主任今（7日）於觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至11月2日再訊，以待辯方索取文件及法律意見，期間被告獲准保釋候訊。

涉案被告彭偉傑，被控10項不誠實使用電腦罪，控罪指他於2016年8月15日至2017年9月18日期間，先後共10次在香港取用電腦，即教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

案件今提堂時，被告暫毋須答辯，案件押後至11月再訊，以待辯方索取文件及法律意見，期間被告獲准以1萬元保釋候訊。

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記者：楊詠渝