涉危險駕駛新巴司機已保釋　新巴稱無規定或禁止員工帶「士巴拿」上班

▲ 涉危險駕駛的新巴司機已保釋。（資料圖片）

有網民昨日發起九龍區遊行，期間警方在彌敦道近永星里截查一輛新巴，警方指司機涉嫌藏有攻擊性武器及危險駕駛。事隔一日，新巴回應事件指，新巴知悉970號線巴士車長今日下午已離開警署，並成功與車長取得聯絡，稍後會向車長了解昨日事件的詳細情況。

新巴又表示，知悉有車長上班時會自備「士巴拿」，方便有需要時調校巴士的倒後鏡至合適角度。新巴方面並沒有規定或禁止車長上班時自備「士巴拿」，而車長有需要時亦可到站長室借工具使用。

新世界第一巴士公司職工會最新指出，有關車長已暫時保釋，有關車長對各方的幫助表示感謝，而新巴職工會將會繼續為有關車長支援。

新世界第一巴士公司職工會今早亦曾在Facebook發文指，正在密切關注事件，對各方的協助表示感謝。

貼文又提到，

我們留意到有報道指警方擬以危險駕駛控告涉事車長，因此我們在此提醒各位車長及其他道路使用者，以*最高安全規格* 使用道路，時刻忍讓，安全有序地駕駛。

城巴職工會理事長許漢傑就解釋指，所謂「最高安全規格」使用道路，是指以更加謹慎態度安全駕駛，包括以安全的速度靠站、車速完全跟隨「每小時最高50公里」的要求、盡量等待所有乘客坐下後才開車等。

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記者：陳梓蔚