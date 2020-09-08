【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧

▲ 大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）大談父母做過最感動的事。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》很受家庭觀眾愛戴，大小姐（林淑敏飾）、送水輝（許家傑飾）和Philip仔（梁禹勤飾）這一家也經常放笑彈，三位都充滿喜劇細胞。林淑敏、許家傑和梁禹勤一同接受TOPick專訪，齊齊分享戲內外的家庭事件。

平日Cool爆的「Philip仔」梁禹勤年紀雖然只得9歲，但憑良好的記憶力再加後天的勤力，他甚少要「NG」，因此與其他演員合作愉快。

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▲ （陳家瑩 攝）

林淑敏許家傑讚梁禹勤

林淑敏大讚這位小拍檔：「Philip仔是個懂得自我約束的小朋友，除打機外，我看到他的功課也很好，是個很聰明的小朋友。他背台詞很厲害，在整個TVB算是數一數二，他可以一字不漏連標點符號都背出來。」

梁禹勤未有領功，並謙稱：「是媽媽教我。」林淑敏開玩笑說：「所以媽媽很厲害，她已獲得她應得的，就是你份糧，她已得到回報。」

她又指梁禹勤有點怕醜：「怕醜得來又不太懂得去表達，所以有時候會躲起來自己一個。不認識他便會覺得他都不發聲，不過我喜歡他這種性格。在片場內，一個性格穩定的小朋友跟你一起演戲，可兼顧少一件事。」

「爸爸」許家傑也大讚梁禹勤：「他不扭計，也不會要求收工或問還要拍多久，他最多只是在等埋位時打機，然後便很疲累。但每次On Air時都會沒事，很快便可收工，很專業。」

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▲ （陳家瑩 攝）

感做父母不容易

不知不覺間，這一家三口已合作超過3年，許家傑感慨指：「他（梁禹勤）的成長很快，從一開始是個豆釘，到現時就如對白一樣，不再BB了。」

已當了數年「爸爸」的許家傑於劇中體驗到為人父母的艱難，令他有所反思：「發現原來湊小朋友並非那麼容易，我對他（梁禹勤）只是短短2至3小時，最多也不過是7至8小時，但我看到他有無窮無盡的精力，令我發現成為父母、照顧子女的起居飲食真的是很辛苦。」

林淑敏表示：「我看見他（梁禹勤）的父母帶他入來開工，有時候要等他放工，因為他是小演員，父母也要這樣做。」

許家傑說：「都是讓小朋友有個體驗，接觸下這一行，可看看是否適合，所以其實媽媽真的待你（看着梁禹勤）很好。」

▲ （陳家瑩 攝）

許家傑難忘媽媽風雨間照顧

談到父母曾做過令自己最感動的事，梁禹勤隨即答：「媽媽請我吃雪糕。」身旁的林淑敏問他：「甚麼時候請？」梁禹勤回應：「我想吃的時間。」林淑敏說：「那不就是心想事成。」

許家傑憶述一件童年往事：「小時候，試過夜晚發燒，當時外面正在打風，但因為我燒得很嚴重，所以媽媽在橫風橫雨下漏夜帶了我到急症室。」他續指：「那時的我是完全沒有感覺的，因為年紀很小，長大後家人告訴我才得知。如果換着是我的話，其實也很辛苦的。」

許家傑透露：「我小時候有哮喘，還有很多問題的。以前每個星期日都需要去言語治療班，大家都以為我有黐脷筋，後來才發現原來不是。去到4、5歲便沒事，那時除了媽媽以外，所有人都聽不懂我說甚麼。」

▲ （陳家瑩 攝）

林淑敏感激家人無條件支持

2000年，林淑敏從加拿大回港參加香港小姐競選，那年的她經歷了很多。

她回想：「當年我自己一個回港，生活也成問題，因為我需要交租及照顧自己，基本生活也涉及開支，卻不敢跟家人說，因為怕他們會擔心。」

一個女生在香港生活不容易，林淑敏感激家人總是默默地在背後給予她支持，「他們其實知道我在香港有生活壓力，經常借意將錢放在我戶口內，又叫我可以隨便拿去用。這件事令我很感動，家人都是很老式的人，不擅於表達自己，但很支持我去做這行。他們從不會說一些肉麻的說話，但就以行動表現出來。」

▲ （陳家瑩 攝）

她續指：「選港姐時沒有收入，而當時的空姐工作也停了下了，家人卻放了3萬元在我戶口內，跟我說他們正準備回港所以先匯錢過來。家人就是這樣，當你有事時，你便會知道他們總在你身邊幫助你。」

許家傑很認同：「這數年我學會了，如果真的是愛便要說出口，我有時都會跟媽媽說很掛念她，（看着梁禹勤）大家都要學懂喜歡媽媽便要跟她說。」

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飾物：Arte Madrid（林淑敏）

記者：梁樂欣