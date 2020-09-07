  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (週一) 20:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】薛永恒到訪檢測計劃指揮中心　了解樣本物流運輸安排

社會 19:58 2020/09/07

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

創新及科技局局長薛永恒及創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻，今日（7日）探訪物流及供應鏈多元技術研發中心為全民檢測計劃設立的指揮中心。（政府新聞處圖片）

全民檢測踏入第7日，截至今日（7日）中午已有102萬人完成採樣。創新及科技局局長薛永恒及創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻，今日（7日）探訪物流及供應鏈多元技術研發中心為全民檢測計劃設立的指揮中心，了解中心統籌樣本的安全管理和物流運輸安排。

研發中心行政總裁黃廣揚介紹當中的科技運用。現時中心安排3條車隊分別運送樣本、滅活劑和空箱，其中100部車輛每日2次把樣本從社區檢測中心即日運送到實驗室進行檢驗，並利用多重保安技術確保樣本瓶安全從檢測中心送達實驗室，包括每個樣本瓶收集箱都附有條碼，方便交收紀錄；收集箱以無線射頻識別裝置封鎖，防止收集箱被隨意開啟；以及在運輸過程中，全程以電子追蹤樣本收集箱及物流車輛位置，確保樣本安全送抵實驗室。

研發中心行政總裁黃廣揚（右）介紹物流過程的科技運用。（政府新聞處圖片）


 
薛永恒表示，政府委託物流及供應鏈多元技術研發中心，負責設計和統籌整個樣本的安全管理和物流運輸安排，對研發中心全力以赴表達衷心感謝。

【全民檢測】至今逾115萬市民網上預約普及檢測　逾800人重複採樣

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案　5宗經由全民檢測驗出
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案　5宗經由全民檢測驗出
【全民檢測】44歲男士於全民檢測驗得初步陽性　惟入院後全部樣本皆為陰性
今日 16:57
【全民檢測】44歲男士於全民檢測驗得初步陽性　惟入院後全部樣本皆為陰性
【新冠肺炎】大圍交通城群組累計9人染病　有車房負責人指環境焗促工友會除口罩工作
今日 19:17
【新冠肺炎】大圍交通城群組累計9人染病　有車房負責人指環境焗促工友會除口罩工作
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 蔡淑嫻 薛永恒 創新及科技局

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
【食用安全】雞蛋分白蛋啡蛋及粉紅蛋　8款不含類雌激素無毒雞蛋【附測試名單】
15:53 2020/09/06
【食用安全】雞蛋分白蛋啡蛋及粉紅蛋　8款不含類雌激素無毒雞蛋【附測試名單】
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
今日 07:00
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單