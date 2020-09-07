【全民檢測】薛永恒到訪檢測計劃指揮中心　了解樣本物流運輸安排

▲ 創新及科技局局長薛永恒及創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻，今日（7日）探訪物流及供應鏈多元技術研發中心為全民檢測計劃設立的指揮中心。（政府新聞處圖片）

全民檢測踏入第7日，截至今日（7日）中午已有102萬人完成採樣。創新及科技局局長薛永恒及創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻，今日（7日）探訪物流及供應鏈多元技術研發中心為全民檢測計劃設立的指揮中心，了解中心統籌樣本的安全管理和物流運輸安排。



研發中心行政總裁黃廣揚介紹當中的科技運用。現時中心安排3條車隊分別運送樣本、滅活劑和空箱，其中100部車輛每日2次把樣本從社區檢測中心即日運送到實驗室進行檢驗，並利用多重保安技術確保樣本瓶安全從檢測中心送達實驗室，包括每個樣本瓶收集箱都附有條碼，方便交收紀錄；收集箱以無線射頻識別裝置封鎖，防止收集箱被隨意開啟；以及在運輸過程中，全程以電子追蹤樣本收集箱及物流車輛位置，確保樣本安全送抵實驗室。

▲ 研發中心行政總裁黃廣揚（右）介紹物流過程的科技運用。（政府新聞處圖片）





薛永恒表示，政府委託物流及供應鏈多元技術研發中心，負責設計和統籌整個樣本的安全管理和物流運輸安排，對研發中心全力以赴表達衷心感謝。

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責任編輯：徐紹軒