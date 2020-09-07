【惜食減廢】患腦退化症患者重覆買食物　暖心家人多次捐出食物助人

▲ 「食德好」分享指，一位女士連日來先後數次把兩大袋食物捐贈予組織，這與她的一名腦退化症家人有關。

照顧患有腦退化症的家人，對每一個人而言都並非易事。食物回收組織「食德好」今日（7日）在facebook分享了一宗個案，一位女士連日來先後數次把兩大袋食物捐贈予組織。對於她的善心，「食德好」再細詢下才得知，原來這與她家中一名患有退化症家人有關。

據「食德好」分享指，早前有位女士經過facebook向他們查詢捐贈食物的詳情後，數周內先後3次帶着兩大袋裝滿糖果、罐頭、餅乾等食物的環保袋來到中心捐贈，當中大部份食物的品質都十分良好。而在首兩次的來訪中，她亦只簡單的放下食物就離開，未有特別交待。

而在最近一次的來訪中，「食德好」職員終忍不住問她：「為甚麼有這麽多食物捐給我們呢？」這時該位女士才表示，原來她的家人有腦退化問題，當時職員未來得及回應，她就轉身離開。

對於腦退化症與捐贈食物的關係，「食德好」事後才逐漸明白，這有別於一般的捐贈。因為這可以想像到患有腦退化症的患者，可能本身喜歡購買食物回家，但總是忘記前幾天已買一樣的食物，導致家中食物愈來愈多。同時，要說服一個有腦退化的家人，把他視為至寶的食物帶離家中的廚房也是十分不容易。

因此「食德好」表示十分多謝這個家庭，於處理家人的健康情況時還不忘惜食減廢。同時又理解到患者在不斷購買食物的同時，其實背後可能包含着很多愛，她或者擔心家中不夠食物、家人穿不飽吃不暖。對此，「食德好」表示：

謹此向所有腦退化的照顧者致敬，說聲加油！

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責任編輯：羅嘉欣