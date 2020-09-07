【全民檢測】政府高層視察檢測中心　張建宗訪港島三區

▲ 張建宗（右）跟醫護人員了解檢測中心運作情況。（新聞處圖片）

全民檢測計劃延長至星期五（11日），特首林鄭月娥及政務司司長張建宗，分別到港九多區視察檢測中心，了解各中心運作情況。

張建宗今日（7日）到位於灣仔修頓場館、北角渣華道體育館和黃竹坑體育館的社區檢測中心，為醫護和工作人員打氣。張建宗說，過去一星期，已先後巡視了多個檢測中心，非常感謝各界包括現職及退休公務員同事，以及醫護人員的全力支持，使計劃推行以來一直運作暢順。

林鄭月娥則視察九龍城體育館和土瓜灣體育館檢測中心，了解運作情況，並感謝醫護和工作人員的熱心和努力。林鄭稱有賴工作人員付出，以及市民積極參與，令計劃暢順運作，並找出多名隱性患者，為防控疫情作出貢獻。林鄭月娥在視察期間亦與接受檢測的市民交談，欣悉他們對計劃安排表示滿意。



林鄭表示，政府上星期決定延長普及社區檢測計劃，現時正檢視各區檢測中心的運作情況及市民需求，以決定是否需要進一步延長。她呼籲市民應把握機會，踴躍參與檢測，以助政府及早找出社區內的隱性患者，令市民日常生活和經濟活動早日在安全情況下恢復正常。

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責任編輯：吳卓峰