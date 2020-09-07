【全民檢測】普及社區檢測119.7萬人預約登記　85.6萬樣本已完成病毒核酸檢測

▲ 政府稱近120萬人預約病毒檢測。（陳國峰攝）

政府公布，由今日（7日）早上8時至晚上8時，共有約17萬名市民經普及社區檢測計劃，在全港各社區檢測中心登記採樣檢測。自普及計劃在9月1日開展以來，累計合共有約119.7萬人登記檢測。



截至今日晚上8時，普及計劃已經累計完成約85.6萬個樣本的核酸檢測，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



自8月29日網上預約開始以來，截至今晚8時，累計有約119.7萬名市民成功預約檢測。



普及計劃至今共接獲221宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中124宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。



政府發言人表示，普及計劃的目的是希望盡快在社區找出隱性患者，及早作出治療，以阻止病毒進一步傳播。



他說為己為人，我們呼籲市民踴躍參加普及計劃，盡快合力截斷病毒的傳播鏈，讓大家逐步回復正常的生活和經濟活動。

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責任編輯：吳卓峰