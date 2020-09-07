三權分立爭論持續　港澳辦：在香港從未存在過

特首林鄭月娥早前稱，香港沒有三權分立，令社會展開討論。國務院港澳辦表明，贊同林鄭月娥的表態，直言應毫不含糊指出錯誤，必須糾正，強調香港享有高度自治權，行政權、立法權和司法權，都是由中央授予，又批評香港有人故意混淆視聽，鼓吹三權分立是為擴大立法權和司法權，以削弱特首及特區的管治權威。

港澳辦發言人續稱，三權分立作為一種政治體制模式，是有特定含義，而香港的憲制地位決定了其政治體制，不應當與主權國家簡單類比，亦不可能實行建立在主權國完整力基礎上的三權分立，強調三權分立從未在香港存在過。

港澳辦又指，香港的政治體制特點，是以行政長官為核心的行政主導，並不否認香港行政、立法、司法三權分置和三機構各司其職，亦不否認行政與立法間存有制衡及司法獨立，批評香港社會有人故意混淆視聽，鼓吹三權分立論調，其真實意圖是擴大立法權和司法權，削弱特首及港府管治權威，抗拒中央對港的全面管治權。

另外，中聯辦發言人亦稱，香港政治體制是行政主導，而非三權分立，認為此為原則性問題，是有必要澄清，強調行政主導已從基本法起草時已確立，實行行政主導，是要確保一國兩制全面準確貫徹實施的重要制度安排。

中聯辦又指，行政主導與司法獨立並非對立，亦非只有三權分立才有司法獨立，惟司法獨立並不等於司法獨大或司法至上，不能以司法獨立之名去擴大司法權，架空行政主導。

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責任編輯：陳宛彤