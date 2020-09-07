【新冠肺炎】一文看清9月7日確診者住址　涉日出康城晉海II、荃灣大窩口邨及沙田新翠邨

▲ 第4882宗為83歲已退休男子，居石圍角邨石蘭樓，日常多訪楊屋道街市。（林宇翔攝）

本港今日（7日）新增11宗確診個案，1宗屬輸入個案，其餘10宗是本地個案。在本地個案中，6宗與早前個案相關，其餘4宗屬沒有源頭；亦有10宗以內初步確診個案。

沒有源頭個案中，包括太子道西普濟堂中醫診所任配藥員的29歲孕婦、83歲已退休男子、於牛頭角安基商場嘉豪酒家任管理層的63歲男子，及67歲主婦。詳情即睇：【下一頁】

患者詳細住址如下：

第4880宗：29歲女，居荃灣三和樓

第4881宗：50歲男，居大圍上徑口村

第4882宗：83歲男，居荃灣石圍角邨石蘭樓

第4884、4889、4890宗：一家人，分別為59歲男、25歲男及54歲女，居荃灣大窩口邨富邦樓

第4885宗：63歲男，居藍田康柏苑祥柏閣

第4886宗：67歲女，居牛池灣彩虹邨錦雲樓

第4887宗：52歲女，居將軍澳日出康城4期B晉海II 5A座

第4888宗：64歲男，居沙田新翠邨新芳樓

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記者：徐紹軒