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【防疫措施】消息：政府進一步放寬防疫措施　晚市堂食料放寬至4人一桌

社會 10:22 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

消息指政府考慮放寬晚市堂食的每枱人數限制。

本港疫情緩和，上星期三（2日）當局宣布進一步放寬社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時，惟入坐人數仍不可逾半，重開健身室、按摩院等處所，措施在9月4日生效至本周四（10日）屆滿。

【防疫措施】一文看清9月4日最新防疫措施　晚市堂食、重開健身中心、足球籃球壁球場仍關閉

消息指政府評估疫情，認為有空間可以進一步放寬晚市堂食限制，包括考慮晚市放寬至4人一桌，食肆仍要有防疫措施及一定的社交距離。

9月10日到期的防疫措施:

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。

  • 停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，特定處所除外。
  • 餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。
  • 表列處所方面，除早前電影院、美容院、部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可獲開放外，周五起健身室、按摩院等處所亦可重開。

了解更多有關放寬防疫措施，即看：【下一頁】

一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、葉紹堅

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