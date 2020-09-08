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【全民檢測】林鄭月娥鼓勵市民可直接到檢測中心登記採樣　指找出確診個案比例非常低　

社會 09:58 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

林鄭月娥指會否普及社區檢測只會推行最多14天。（資料圖片）

普及社區檢測計劃上星期二（1日）開始，計劃已推行逾一周，計劃延長至星期五（11日），截至早上的網上預約登記是123.1萬人。

行政長官林鄭月娥今早 (８日)出席行政會議前表示，9月1日社區檢測計劃，截至昨晚8時網上登記的是119.7萬人，96萬人是網上登記，另有23萬6千人是沒有登記而臨時接受檢測。

她舉例昨日平均4位接受採樣的人士中，有1位是不需要接受預約，鼓勵及歡迎市民不需要登記，而到附近的檢測中心直接登記接受檢測。

她表示找出確診個案是16宗，比例是非常之低，至於會否延長要再視乎情況，不論如何最多進行14天，14天之後會結束，再進行總結。

【全民檢測】44歲男士於全民檢測驗得初步陽性　惟入院後全部樣本皆為陰性

了解普及社區檢測的預約登記及採樣，即看：【下一頁】

採樣前須注意的事項，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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