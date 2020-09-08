科技罪案飈逾倍　網購裸聊等騙案急增或涉多留家抗疫

▲ 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司張天樂（左二）指，今年首半年網購騙案，較去年同期升近3倍。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情肆虐，警方今年首半年錄得6,414宗科技罪案，比去年同期升幅1.08倍，損失高達15.2億元，其中2,292宗為網購口罩騙案，共損失逾7,000萬元；而網購、裸聊、網上情緣等騙案亦較去年同期急增，警方相信與市民多留在家抗疫、工作有關，令不法之徒有機可乘。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司張天樂表示，首半年網購騙案大幅度上升，今年有4,046宗，較去年同期飈近3倍，口罩騙案佔最多，有2,292宗，涉款7,000萬元。網罪科因此設立內部協調指揮中心，協調各警區刑事單位展開執法行動，截至今年7月共拘捕104人，包括以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、欺詐等罪名，涉352宗案件。

因應網購騙案，網罪科已要求交易平台移除116個網購騙案集團用作犯案的帳戶。

而今年最大科技騙案為一宗電郵騙案，涉款3.14億元，一間日本銀行位於美國的分行被騙，滙款到5個香港銀行帳戶，警方凍結部分款項，但未有人被捕。

今年7月，網罪科聯同商業罪案調查科搗破跨國犯罪集團，冒充串流影片及音樂付費平台，拘捕5人涉以釣魚電郵方式盜用信用卡資料，在搜查疑犯住所期間，發現一部電腦藏有20億人資料，包括姓名、電郵、電話等，涉及40多個國家地區，警方已通報國際刑警，並會聯同其他國家跟進。

網罪科網絡安全組總督察陳慧思承認，拘捕數字與宗數有距離，因追查需時亦不容易，強調一有綫索及時機成熟便會作出拘捕行動，警方亦希望從源頭堵截，呼籲市民多加警惕。

消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五建議，市民進行網上交易時要認清交易對象，查閱對方的信譽評價，盡量選用設有退款機制的付款方法，如轉帳到個人帳戶要多加注意；若選用貨到付款方式，應「先驗貨、後付款」 ，若被拒絕驗貨則要三思是否進行交易。

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記者：蘇文軒