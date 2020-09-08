網上情緣騙案首半年429宗　45歲婦戀意大利商人失1800萬

▲ 警方表示，今年首半年錄得429宗網上情緣騙案，涉款達1.08億元。（陳國峰攝）

警方近年雖已大力提醒市民提防網上情緣騙案，但今年首半年仍錄得429宗相關騙案，涉款達1.08億元，其中單一個案更被騙去1,800萬元。

今年最高損失金額的「網上情緣」騙案，受害人為一名45歲女子，去年2月透過社交平台認識一名訛稱為意大利商人的騙徒，兩人其後發展成網上情侶關係。兩個月後，騙徒持續以不同藉口向受害人索取金錢，受害人最終按騙徒指示共滙款逾1,800萬港元，後來與騙徒失去聯絡而報警求助。

這類騙案今年首半年429宗案件中，接近9成受害人是女性，27.5%屬白領人士，介乎15至85歲。其中年紀最大及最小受害人被騙的手法類似，均在網上認識自稱在英國居住的人士，分別自稱工程師及項目經理，對方聲稱郵寄禮物，但要求受害人支付郵費，兩人分別被騙去4,000元及2.25萬元。

而裸聊案今年首半年亦錄得206宗，增逾1.28倍，其中95%受害人屬男性，4成是學生，最大宗損失金額19萬元，年齡最小受害人僅12歲，他今年5月中在家上網時，被騙徒引誘進行裸聊活動，繼而被拍下裸體被勒索。他自行購買逾千元點數卡，後來向家人告知始揭發事件，暫未有人被捕。實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：蘇文軒