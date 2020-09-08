【型爆中佬】張耀揚驚變「白髮烏鴉」霸氣依舊　曾涉吸毒改過自身茹素行善【多圖】

▲ 張耀揚驚變「白髮烏鴉」霸氣依舊，曾涉嫖毒改過自身茹素行善。

演員張耀揚於港產電影《古惑仔》系列內飾演「烏鴉」一角深入民心，近日他於內地出席品牌活動，現年57歲的張耀揚去年底進行善慈探訪時仍一頭黑髮，日前現身時驚變白髮中佬，不過其霸氣仍絲毫未減，更有網民讚他型格更勝從前。

久未露面的「烏鴉」張耀揚，日前獲邀出席內地品牌活動，同場還有另外三名「中佬」吳啟華、鄭浩南及吳毅將，昔日的「四大惡人」難得聚首。

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▲ 張耀揚日前獲邀出席品牌活動。（微博圖片）

57歲的張耀揚則成為當中焦點，全因去年底還以一頭濃密黑髮示人的他，不足一年已經變成及肩長度的灰白長髮，張耀揚把頭髮往後束起，加上一臉雪白的落腮鬍，感覺比起他實際年齡要老，但霸氣依舊。

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不過身型維持得不錯的「烏鴉」仍十分有型，活動中拿著酒杯滿場走。

另外，有網民翻出他早前拍攝的抖音片段，戴著太陽眼鏡自信闊步走往鏡頭、裝作灑啤牌的影片，「江湖味」十足，不少人稱讚他型味更勝從前。

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張耀揚當年於經典港產片《古惑仔》系列中，演活各種反派角色，至今網民仍然以電影角色「烏鴉」、「東星耀揚」等名字稱呼他。自2008年起，有傳他因工作過累引發椎間盤脫開，花了5年時間休養，因而淡出幕前。

後來於2014年在北京因涉嫌吸毒及藏有大麻被捕，當時北京電視台更播出他被捕的足本片段，當時更指他涉嫌嫖妓，令他形象直插谷底，最近一次演出已是客串該年的電影《大話天仙》。

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自從涉毒案後，張耀揚生活變得低調，有傳他搬到偏遠地區過清幽日子，更開始茹素，前年曾經傳出他與與圈外女友結婚的消息。

近年張耀揚又隨好友莫少聰等人做公益活動。去年一行人前往內地山區探訪，一向予人霸氣感覺的張耀揚，做善事都有氣勢過人，即場向民眾派發現金。

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