【澳洲vs歐洲】父母辛苦供澳洲升學望入籍　女友欲結婚定居歐洲大學生兩難︰點揀好

▲ 一名男大學生分享，父母辛苦供他到澳洲升學，希望他畢業後留在當地入籍，可是女朋友欲結婚定居歐洲。

父母供書教學壓力不輕，海外升學費用高昂，每年學費連生活費動輒數十萬。一名男大學生於網上討論區分享，父母辛苦供他到澳洲升學，希望他畢業後留在當地入籍，可是女朋友欲結婚定居歐洲，令他無從選擇，問網民「女友同阿媽點揀好」。

該名男大學生於「連登」討論區發文，自言讀書成績不出眾，幾年前考完中學文憑試（DSE）後只入到科大商科，卻未能入讀心儀大學的學科。他與父母討論過後，決定安排他去澳洲讀大學，可以入讀心儀的學科。他表示︰

我都知我屋企唔係大富大貴，我都明白父母供我讀書幾辛苦，所以一路都努力讀書。

不願迫女朋友去澳洲生活

他早前去歐洲旅行時認識現在女朋友，彼此投契性格夾，即使「Long D」（遠距離戀愛）一年見一次亦沒問題，至今已拍拖兩年。他與女朋友見過雙方家人，互有好感，他亦希望「最終去歐洲同佢一齊生活」。

不過，父母卻想他大學畢業後繼續留在澳洲，直至取得公民資格，入籍後再作打算，只是如此一來要留在當地5年。

另一方面，女朋友想他畢業後去歐洲生活，一起儲幾年錢就結婚。他形容女朋友︰

唔拜金，佢話如果無錢簡簡單單同屋企人食個飯，honeymoon trip（蜜月旅行）無都無所謂。有多餘錢再去都無問題，所以真係好女仔來。

女朋友只是想與他一起生活，他曾問對方可否短暫來澳洲生活，到他取得公民資格便可以走，但她不想去澳洲，他對此亦理解，「始終離屋企人同朋友咁遠，有邊個想離鄉背井」。

他不希望與女朋友分手，又不想自私地迫她來澳洲，而他個人較喜歡歐洲，於是向網民求教應該如何做。

網民勸珍惜養育自己的父母

有網民認為女朋友是好女仔應珍惜，「搵到個啱嘅人好難，嚟緊要對成世，梗係揀自己鍾意嘅地方」。

可是有網民提出，更應珍惜養育自己的父母，不應為了女朋友而不顧父母感受。有網民建議他先鼓勵女朋友去澳洲，始終二人拍拖日子尚淺，未知是否真是結婚對象。有留言寫道︰

相見好同住難，去到歐洲性格不合，又返唔到去澳州儲年數就真係白癡。

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責任編輯︰王明芳