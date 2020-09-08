12歲女生被警方壓倒在地　林鄭月娥：對執法人員有任何不滿最好作出投訴

▲ （林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今早 (８日)出席行政會議前會見傳媒時提到，涉嫌違反《港區國安法》的「香港故事」成員李宇軒等12人，懷疑潛逃台灣時被中國海警截獲而被拘留一事，她指港府兩年前已與內地簽訂協議，當有港人在內地被捕，特區政府會獲知會，而警方亦已知會有關人士的家人，其家人所提出的要求，當局也會全力跟進。

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至於周日一名12歲女生被警方壓倒在地上，林鄭被問到對事件有何感受，她則表示如對執法人員在執法間有任何不滿，最好透過調查及或作出投訴，當局會全面檢視。

此外，「快必」譚得志早前因涉嫌發表煽動文字而被捕一事，她表示不應由行政長官評論，因檢控工作由律政司負責，在言論自由方面，她又說，肯定不會說是批評行政長官就是限制言論自由的情景，希望市民放心，「只要大家的報導客觀持平，沒有違反香港的法例，香港的新聞自由是非常堅固的」。

另外，林鄭月娥也被問及近日對於「三權分立」的討論，她表示近日有段時間社會上對於法庭的裁決有些意見，要尊重法庭的裁決，勿肆批評某些案件，在現時社會兩極化的情況下，行政機關及司法機關都是各司其職。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩