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【另類養生】德國6塊腹肌男子信奉「尿療法」　3年來堅持日飲3公升尿強身健體【附中醫拆解尿療法】

保健美顏 10:37 2020/09/08

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德國6塊腹肌男子信奉「尿療法」，3年來堅持日飲3公升尿、用尿洗身。

每個人都有自己的養生之道，但德國一名男子的養生方法就較為特殊，3年來每日飲用自己的尿液、用尿液抹身。他聲稱「尿療法」可預防疾病，是「所有疾病、病毒的最佳藥物，是人類自己的疫苗」，而且自己幾乎從不生病，飲尿後亦會充滿能量。

《Dailymail》報道，德國26歲男子Jan Schünemann每日都會飲1.7升至3.9升尿液，又會用尿液洗眼、鼻及抹皮膚。他表示，自從3年前開始「尿療法」，他的生活質素得到改善，精力充沛，每晚只需要睡4至7小時，而且從不生病，除非進食過垃圾食物。

我幾乎從不生病。這是所有疾病、病毒的最佳藥物，是人類自己的疫苗。

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他又指，當嘗試過第一次，已馬上體驗到飲尿所帶來精神上的改善，當感覺低潮，只要飲一杯尿就能恢復元氣，應對抑鬱症，並指如尿液排出後放一段時間再喝，會更有能量。

這是天然、每個人都可嘗試的療法。

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故他希望將此方法分享給更多人，並在社交網站上經常分享心路歷程。不過他未有透露女友對他採用尿療法的看法。

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「尿療法」備受爭議，曾擔任亞視主持《百萬富翁》陳啟泰（Ken）就曾透露其姑姐風濕病10幾年都沒發作，就是採用了尿療法，飲尿亦是《本草綱目》記載最正統的主流中醫療法。到底飲尿是否真的有治療作用？即睇中醫解說：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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