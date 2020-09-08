【為母則強】吳浣儀憶丈夫病逝為養家欠周身債　獨力養大四子女港大畢業成才

▲ 吳浣儀獨力湊大四子女。

吳浣儀日前應好友邀請，為香港開電視節目《開工大吉77》訪問，暢談多年演藝生涯的點滴，浣儀姐自揭年青時拍劇往事，又講到丈夫病逝後獨自照顧子女長大的辛酸。

浣儀姐久未亮相幕前，過去在劇集多演慈母，不過，吳浣儀指年青時亦「喜愛夜蒲」，更即席向苑仔示範舞姿。

她笑道：「苑仔說我樣子老老實實，但她不了解後生的我，當年我都會周圍玩，收工要去『蒲』，去飲嘢、跳舞之類，還跳得好勁。」

浣儀姐又稱：「我鍾意去玩！年青時有人讚我幾靚，加上讀書時做過舞台劇，覺得自己鍾意做戲，看到電視賣廣告，沒事情做便試試考訓練班，以為不行，卻又過到關，所以說真是『整定』！」

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▲ 吳浣儀接受苑瓊丹專訪。（香港開電視提供）

年青時戀愛大過天

吳浣儀1972年報考成TVB第二期訓練班學員入行，與浣儀姐同屆的同學有伍衛國、盧宛茵。吳浣儀直言入行初期，出演閒角扮茶客，兩個月後便接拍有份量角色迅速走紅：「因為我以前又曳又惡死，所以角色叫做我自己，好自然就發揮到。」

1975年她因為一事而離開電視台：「 當年尚算年輕，做了兩年突然找你做閒角，加上不小心NG，就會有說話聽『唉，冇船過海啦！』，而我又剛開始拍拖，那便不做！」

她表示愛情成為離巢動力，否則應不會太衝動拒續約：「當年另一半都沒說養起我，但拍來拍去都是閒角，由朝等到晚都未埋位，阻住我拍拖！總之是任性，做事沒想過後果，跟住就轉去佳視，怎料最後倒閉，我便去結婚了。」

▲ 吳浣儀笑道自己年青也很愛「夜蒲」。（香港開電視提供）

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直到丈夫患病，其時孻仔只12歲、女兒尚未畢業。當時因花了大筆金錢作醫藥費，浣儀姐靠問朋友借錢度日。

她一邊照顧家人，另一邊廂拍劇養家，成為人生最艱辛的日子：「當時真是不做不行，還要問鮑姐、羅蘭姐借錢過難關，要拍劇還債！不過我好得意，自身的事不會怎樣哭訴，要去面對！後來丈夫過身，幸而一直有戲拍可以養家，當時好忙沒時間理子女，幸而他們現在都好OK！」

▲ 吳浣儀子女都在港大畢業。（取自IG）

自稱是嚴母

在戲劇中，浣儀姐亦也常演母親角色，現實中浣儀姐曾接受TOPick訪問形容自己是嚴母，但會放手讓子自發展興趣。

以前浣儀姐就算忙於拍劇不在家，也不忘督促子女的功課，比如有默書，她先用錄音機錄下默書，讓子女聽錄音默書，並且不論拍劇多晚才收工回家，也會檢查子女功課。雖是嚴母，但她會放手讓子自發展興趣。

守得雲開，現在孻仔在2015年也大學畢業，且一門四傑是港大生，大女做社工、二女是飛機司，三女是獸醫、四仔在電訊公司，她也稱「總算托賴」。

近期浣儀姐因為疫情而閉關，但仍期待好劇本降臨：「現在有戲就拍，不過我沒攞獎命，當年都恨過想攞，現在也想，但這些也是『整定』，最緊要開開心心、身體健康，看開些不要轉牛角尖。」

拍攝期間臨近苑仔生日，浣儀姐專程買蛋糕慶祝，但反被苑仔「嫌棄」：「我叫浣儀不要客氣啦，不買蛋糕啦，直接封利是給我便算，怎知她話我俗氣！又大一歲啦，不要問我幾大年紀，我們都係第一次慶祝生日，非常難得！」

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