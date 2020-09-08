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【酒店Staycation】康得思酒店新推4個住宿計劃　兩位$1,198起包早餐+住宿+氣球佈置+7折餐飲優惠【附預訂連結】

精明消費 11:01 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港康得思酒店新推4個住宿計劃。（圖片由酒店提供）

最近不同酒店都推出住宿優惠及套餐，大家暫時無法出走都可以到酒店度假享受一下。香港康得思酒店推出住宿計劃2.0，帶來17個住宿計劃及餐飲7折優惠等等，適合派對聯誼、家庭樂及與另一半享受二人世界。

除了特色住宿套餐，酒店亦為賓客提供餐廳及酒吧七折優惠，每房更可享港幣300元水療消費額，並可提前至12時入住、延遲退房至4時、享用The Place早餐，更抵玩！TOPick為大家介紹4個全新住宿計劃：

專屬紀念日　每晚港幣1,198元起

無論是生日、周年紀念，還是每個重要的日子，也同樣值得慶祝。賓客可在佈置好繽紛氣球的舒適客房內，盡情享用豐富的派對小吃拼盤和零食。

供應日期：2020年9月至12月

其中包括：

  • 兩位客房住宿
  • 兩位於The Place享用早餐
  • 房間內繽紛氣球佈置 (可自選文字，限10個字母)
  • 派對小吃拼盤(春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條)
  • 零食拼盤(薯片、杯麵、曲奇及汽水)

詳情請【按此

慵懶時光　每晚港幣1,298元起

在露天泳池上休閒野餐，躺在舒適睡床上敷上面膜，再做一個甜蜜美夢，第二天自然醒來後，賴在床上享用豐盛的早餐，享受終極的懶洋洋體驗。

供應日期：2020年9月至12月（9月12及 26日；10月10及24日；和11月14及28日除外）

其中包括：

  • 兩位客房住宿
  • 兩位於客房享用早餐
  • 兩位於池畔享用野餐籃
  • 護膚面膜兩塊

詳情請【按此

米芝蓮天際主廚餐桌　每晚港幣7,098元起​​​​​​​

遠離都市繁囂，相約摯愛家人、友好，於寬敞的行政套房連廚房，欣賞都市美景同時，讓米芝蓮星級粵菜食府明閣的大廚在套房內親自為貴賓們炮製晚餐，並於第二天早晨享受豐盛的自助早餐，體驗舒適豪華的品味生活。

供應日期：2020年9月至12月（9月30日、12月4日及18至21日除外）

其中包括：

  • 四位入住行政套房連廚房
  • 四位於The Place享用早餐
  • 四位於房間享用由明閣大廚預備的私人晚宴
  • 四位享用貴賓會尊享禮遇

詳情請【按此

Urban Safari主題套房　套餐由港幣7,980元起​​​​​​​

在充滿非洲原野佈置的主題套房內，由獲獎無數、被One Eyeland評選為世界十大婚禮攝影師的CM Leung團隊操刀，連同專業化妝，為賓客拍攝留下珍貴倩影，盡情拍照打卡。

供應日期：2020年9月至12月

其中包括：

  • 兩位入住高級套房一晚
  • 兩位於The Place享用早餐
  • CM Gallery 90分鐘室內攝影服務
  • 兩位個人化妝服務

查詢及預訂電郵：Info@cmleunggallery.com

住客免費活動

住客還可參與一系列免費活動，令住宿旅程更精彩，活動包括太極班、明酒窖品酒班、自助藝術導賞團及探索旺角之旅。

預訂日期由即日起至2020年12月28日，入住日期至2020年12月30日。

以上價目另加一服務費。客房視乎供應情況而定。

了解個住宿計劃2.0詳情請按此

預訂房間：3552 3552

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責任編緝：王芷瑩

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