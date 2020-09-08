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【新冠肺炎】呼吸道無病毒非百分百無傳染性　陳家亮倡醫管局檢視出院指引加入糞便測試

社會 11:00 2020/09/08

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陳家亮建議，醫管局應重新檢視確診者的出院指引，加入糞便測試化驗，才可杜絕傳播鏈。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍未緩和，中大一項研究發現，即使患者已經康復或沒有腸胃不適，其腸道及糞便仍可藏有活躍的新冠病毒逾1個月。中文大學醫學院院長陳家亮建議，醫管局應重新檢視確診者的出院指引，加入糞便測試化驗，才可杜絕傳播鏈。

【新冠肺炎】中大揭患者康復後腸道或藏活躍病毒　今起設檢測中心日驗2,000樣本

陳家亮今早（8日）在一個電台節目說，中大研究發現，最少一半住院的成人確診者，大便樣本驗出有病毒，部分驗出的病毒仍然是活躍，但呼吸道樣本就驗不到病毒。他指，現時只有腸胃不適的病人，才需要留大便樣本化驗，他相信深喉唾液樣本驗不到病毒的出院患者，不是百分之百無傳染性。

陳家亮強調，新冠病毒並非普通肺炎的疾病，它可以影響身體多個器官，尤其是在腸道病毒受體數量遠高於肺部，長期寄居腸道繁殖，而最新研究證實腸道可含活躍的新冠病毒。

【新冠肺炎】中大研究發現糞便可播毒　將為密切接觸者化驗糞便及唾液樣本找隱形患者

中大研究亦發現一名2歲兒童的呼吸道樣本檢測曾呈陰性，但其糞便樣本持續36天驗出新冠病毒。陳家亮解釋，由於嬰幼兒身體免疫系統未完全成熟，感染新冠病毒後，未必會有發燒或發炎等徵狀，會成為帶病毒的隱形患者，排出的病毒量與成人患者基本無分別。

他建議學校恢復面授課堂前，要先辨識出高風險組別，例如集中在某些地區、群組，讓學生完成檢測才上課，又指以目前的檢測能力，難以應付全港中小學及幼稚園學生。

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記者：陳子謙

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