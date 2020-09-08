【新冠肺炎】大圍交通城現小型爆發　梁子超：反映當局追蹤工作非完全到位

▲ 梁子超指大圍交通城人流密集，空氣未必非常流通。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，大圍交通城群組至今累計共9人確診。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，事件反映目前當局在追蹤緊密接觸者的工作非完全到位。

梁子超今早（8日）接受港台節目《千禧年代》時表示，群組中有3人是由普及社區檢測計劃發現，反映目前追蹤緊密接觸者的工作非完全到位，涉及商場的緊密接觸者個案未有切底隔離。他又指出，該地點人流密集，空氣未必非常流通，加上為共用設施，屬高風險地方。若有大廈商戶染疫後，會傳染予家人、同事，亦可能會接觸不同顧客，如變成持續的傳播源，有機會令病毒再擴散至社區。

群組至今共9人染疫，他形容該商場出現小型爆發，目前規模未算大，但若當局太遲介入，有機會演變成「翻版慈雲山」的情況，他更認為可將檢測規模擴大，每7日做一次檢測，連續兩次無確診個案，才可確認無傳播鏈持續。



對於政府普及社區檢測計劃，他稱並非完全沒有用，惟因計劃不可持續進行，亦不可能覆蓋全港人口，或未可找到潛伏期的個案，亦未必能在合適時間找出具傳播性的患者，重申計劃只是對防控工作提供輔助作用。

他認為，若果有病徵的人不能於24小時內完成檢測，對切斷傳播鏈的效用大打折扣。他續指，針對大圍交通城情況，認為可將檢測規模擴大，每7日做一次檢測，連續兩次無確診個案，才可確認無傳播鏈持續。

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責任編輯：郭詩詩