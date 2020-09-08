  • 26°C
香港時間 : 2020908日 (週二) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【湯馬戀】蕭正楠留言爆馬明靚湯閃婚？　湯洛雯未否認關係引網民大力催婚

娛樂 11:29 2020/09/08

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

蕭正楠留言透露馬國明湯洛雯已婚？

馬國明與湯洛雯自戀情公佈以來一舉一動都備受網民關注，為冧女友的馬明幾乎每次靚湯Post相都會留言心心眼，但在靚湯最新的IG Post中，好友蕭正楠就忍不住加把口回覆馬明：「哇！呢啲老公邊度搵？」，令一眾網民大感驚訝！

馬明與靚湯Sweet到爆！（Instagram圖片）

蕭正楠爆馬明靚湯已婚？

雖然馬明靚湯一向想把戀情低調處理，但由於二人不時都有小舉動洩蜜，又經常傳出婚訊，令網民都一樣被閃到暈。近日，蕭正楠就留言大爆二人「已婚」，在靚湯IG道：「哇！呢啲老公邊度搵？」之後扮改口指：「sorry sorry 男朋友先啱」，再補上思考中的Emoji似乎若有所指。

蕭正楠留言一出網民都好興奮，再留言大力催婚。靚湯就回覆蕭正楠：「朋友，你好悶嗎？」，但卻未有否認馬明的「老公」身份。

【另類放閃】老實馬國明IG只用一款Emoji氹靚湯　湯洛雯粉絲：可唔可以換個表情

蕭正楠搞秧回覆馬明。（Instagram圖片）

有網民更推測馬明與靚湯會否參考當年蕭正楠與黃翠如一樣秘婚，因當時外界以為蕭正楠與黃翠如只是朋友關係，但二人卻突然在頒獎禮上宣佈已婚，震撼觀眾，但同時亦獲大眾送上祝福。

而馬明靚湯一向甚有觀眾緣，且男未婚女未嫁，即使結婚亦不足為其！

馬國明用不同Emoji在靚湯IG留言。（Instagram圖片）

馬明為女友改變自己

馬明自與靚湯公開戀情後，更彷如重新經歷「初戀」，勤力簽到的他在靚湯IG的每個Post都留言心心眼Emoji冧爆靚湯，但就被網民笑指老實專情的馬國連Emoji都非常專一只用心心眼，希望他加點新意。

而馬明當然是非常「受教」，現時他每次留言都會用不同的Emoji氹女友，真是閃到暈！

【視帝大熱】小馬熱潮未減吸納小朋友粉絲　馬國明有望憑《降魔的2.0》再做視帝

    點擊圖片放大
    +5
    +4

馬國與靚湯以小馬及獨角獸代表自己，拍拖後在IG換上情侶頭像，又被發現用情侶手機殼，及著情侶衫等，非常Sweet！

早前，靚湯更指馬明已見家長，雖然靚湯指未有結婚計劃，但都無阻一眾網民熱烈期待小馬與獨角獸的婚期。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜　揭獨角獸與小馬愛的秘密
13:30 2020/07/01
【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜　揭獨角獸與小馬愛的秘密
【大台合約】黃心穎令TVB損失累積逾億元　傳大台新約可因藝人言行所招損失作出追討
16:21 2020/07/05
【大台合約】黃心穎令TVB損失累積逾億元　傳大台新約可因藝人言行所招損失作出追討
【另類放閃】老實馬國明IG只用一款Emoji氹靚湯　湯洛雯粉絲：可唔可以換個表情
12:47 2020/08/28
【另類放閃】老實馬國明IG只用一款Emoji氹靚湯　湯洛雯粉絲：可唔可以換個表情
湯洛雯 馬國明 黃翠如 蕭正楠 演員 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單