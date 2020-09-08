【湯馬戀】蕭正楠留言爆馬明靚湯閃婚？　湯洛雯未否認關係引網民大力催婚

▲ 蕭正楠留言透露馬國明湯洛雯已婚？

馬國明與湯洛雯自戀情公佈以來一舉一動都備受網民關注，為冧女友的馬明幾乎每次靚湯Post相都會留言心心眼，但在靚湯最新的IG Post中，好友蕭正楠就忍不住加把口回覆馬明：「哇！呢啲老公邊度搵？」，令一眾網民大感驚訝！

▲ 馬明與靚湯Sweet到爆！（Instagram圖片）

蕭正楠爆馬明靚湯已婚？

雖然馬明靚湯一向想把戀情低調處理，但由於二人不時都有小舉動洩蜜，又經常傳出婚訊，令網民都一樣被閃到暈。近日，蕭正楠就留言大爆二人「已婚」，在靚湯IG道：「哇！呢啲老公邊度搵？」之後扮改口指：「sorry sorry 男朋友先啱」，再補上思考中的Emoji似乎若有所指。

蕭正楠留言一出網民都好興奮，再留言大力催婚。靚湯就回覆蕭正楠：「朋友，你好悶嗎？」，但卻未有否認馬明的「老公」身份。

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▲ 蕭正楠搞秧回覆馬明。（Instagram圖片）

有網民更推測馬明與靚湯會否參考當年蕭正楠與黃翠如一樣秘婚，因當時外界以為蕭正楠與黃翠如只是朋友關係，但二人卻突然在頒獎禮上宣佈已婚，震撼觀眾，但同時亦獲大眾送上祝福。

而馬明靚湯一向甚有觀眾緣，且男未婚女未嫁，即使結婚亦不足為其！

▲ 馬國明用不同Emoji在靚湯IG留言。（Instagram圖片）

馬明為女友改變自己

馬明自與靚湯公開戀情後，更彷如重新經歷「初戀」，勤力簽到的他在靚湯IG的每個Post都留言心心眼Emoji冧爆靚湯，但就被網民笑指老實專情的馬國連Emoji都非常專一只用心心眼，希望他加點新意。

而馬明當然是非常「受教」，現時他每次留言都會用不同的Emoji氹女友，真是閃到暈！

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馬國與靚湯以小馬及獨角獸代表自己，拍拖後在IG換上情侶頭像，又被發現用情侶手機殼，及著情侶衫等，非常Sweet！

早前，靚湯更指馬明已見家長，雖然靚湯指未有結婚計劃，但都無阻一眾網民熱烈期待小馬與獨角獸的婚期。