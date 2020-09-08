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【愛心主人】鄧麗欣年邁愛犬患糖尿及白內障　Stephy承認照顧一生：愛永遠存在真實的心裡

娛樂 12:07 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Stephy感慨愛犬年糕漸漸衰老。

鄧麗欣（Stephy）的愛犬年糕今年已10歲，年紀漸老的年糕身體漸衰退，除聽覺減弱外，也患有糖尿病及白內障。身為主人的Stephy認為應該順應自然和坦然面對，並承諾一輩子相愛，真是位很有愛的主人！

鄧麗欣近日貼出愛犬的近照，年糕精靈可愛很討人愛戴。Stephy寫道：

年糕天生一副童顏
十歲都成個BB樣
就算白內障都好似戴左con咁靚仔
剪左個髮就影低個靚仔樣先啦
#年糕
#靚仔
#童顏
#帶年糕剪髮但自己唔剪
#poodle

【金都】鄧麗欣撐港片接演黃綺琳處女導演作　Stephy：愛不需要以婚姻去維繫【有片】

Stephy的愛犬年糕開始衰老。（鄧麗欣IG圖片）

【男排女將】盧瀚霆離港前為鄧麗欣親自下廚　Anson Lo邀Stephy合唱《他不准我哭》

鄧麗欣坦然面對自然

Stephy早前曾於年糕10歲生日時撰文抒發感受指：「今天是年糕的十歲生日呀！十年時間，過得真快，還記得他初次回家笨笨的樣子，現在已是成熟穩重。不得不承認，他真的老了！」

年紀漸老的年糕健康情況不如往日，她透露：「近數個月他突然衰退了不少，從聽覺開始減弱到發現有糖尿，直至最近白內障越加嚴重，連我站在面前他都差點看不到。雖然在我心目中他永遠是年糕BB，但是衰老的事實還是要面對了。這些都是我們必經的階段與一直學習的課題，接受自然與坦然面對。」

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縱然年糕的病痛愈來愈多，但Stephy承諾會繼續愛牠及好好照顧牠：「今年踏入陪伴我們的十個快樂年頭，年糕仔我們會一直愛你，就算你看不到聽不見也沒關係，因為我們的愛不用聽不用看，永遠存在真實的心裡。生日快樂！#年糕 #生日快樂 #不過無蛋糕食 #一輩子 #是愛 #也是責任」

撰文 : TOPick柴犬出動

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