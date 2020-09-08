【贏酒店住宿】指定臉書分享青森縣旅遊回憶 贏取香港酒店海景住宿兼歎特色蘋果浴【內附詳情】
很多香港人已經不能「返鄉下」(日本)大半年了，所以日本青森縣特意為港人打打氣。由即日起至9月16日，只要在「青森四季風情畫」的Facebook專頁留言分享，大家在青森或在香港有關青森的回憶，附上回憶照片一張即可參加。
有機會贏取香港維港凱悅尚萃酒店「 We Miss Japan - 青森主題住宿套餐」，住宿尊貴海景客房及浸蘋果浴，房間會以青森津輕圓鼓鼓的可愛金魚睡魔及青森特產裝飾，在港先來感受青森的氣息，以解鄉愁。
參加辦法：
1.讚好及分享「青森四季風情畫」Facebook專頁（請設定為公開）
2.在評論欄上傳青森回憶的照片
3.簡單講述回憶內容，可標記自己朋友分享活動
＊參加者必須為18歲或以上香港永久性居民
評審標準：原創性、照片美觀度、對青森的愛
一等獎：
香港維港凱悅尚萃酒店 We Miss Japan - 青森房間住宿套餐(1組2名)
＊尊貴海景客房住宿一晚 (特設蘋果浴)
＊The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐
＊日本手信回憶盒子一盒包括青森禮品
＊北角匯商場$500美妝服飾現金券
＊兩位成人3小時浴衣體驗
＊尊屬入場時間進入北角匯紫藤隧道及紫海花田 (先到先得)(每節30分鐘，時間為入住翌日早上，需與酒店提前預約)
二等獎：青森水果及果汁禮盒（10份）
三等獎：青森禮品（20份）
結果發表日期為2020年9月18日，得獎名單於青森Facebook專頁公佈，得獎者有專人聯絡。
備註：另外，凡參加香港維港凱悅尚萃酒店的「We Miss Japan」住宿優惠，均可於日本手信回憶盒子一盒中免費獲得青森縣的小禮物乙份。(房價由$1,380+10%起)
記者：郭秀芳