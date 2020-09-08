【贏酒店住宿】指定臉書分享青森縣旅遊回憶　贏取香港酒店海景住宿兼歎特色蘋果浴【內附詳情】

▲ 只要把在青森或在香港有關青森的回憶，附上回憶照片一張往「青森四季風情畫」的Facebook專頁留言分享便可參加。(圖：青森縣政府觀光國際戰略局)

很多香港人已經不能「返鄉下」(日本)大半年了，所以日本青森縣特意為港人打打氣。由即日起至9月16日，只要在「青森四季風情畫」的Facebook專頁留言分享，大家在青森或在香港有關青森的回憶，附上回憶照片一張即可參加。

▲ 青森到處可見蘋果樹。(圖：青森縣政府觀光國際戰略局)

有機會贏取香港維港凱悅尚萃酒店「 We Miss Japan - 青森主題住宿套餐」，住宿尊貴海景客房及浸蘋果浴，房間會以青森津輕圓鼓鼓的可愛金魚睡魔及青森特產裝飾，在港先來感受青森的氣息，以解鄉愁。

參加辦法：

1.讚好及分享「青森四季風情畫」Facebook專頁（請設定為公開）

2.在評論欄上傳青森回憶的照片

3.簡單講述回憶內容，可標記自己朋友分享活動

＊參加者必須為18歲或以上香港永久性居民

▲ 有不少港人愛在秋季到青森的弘前城賞紅葉。(圖：青森縣政府觀光國際戰略局)

評審標準：原創性、照片美觀度、對青森的愛

一等獎：

香港維港凱悅尚萃酒店 We Miss Japan - 青森房間住宿套餐(1組2名)

＊尊貴海景客房住宿一晚 (特設蘋果浴)

＊The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐

＊日本手信回憶盒子一盒包括青森禮品

＊北角匯商場$500美妝服飾現金券

＊兩位成人3小時浴衣體驗

＊尊屬入場時間進入北角匯紫藤隧道及紫海花田 (先到先得)(每節30分鐘，時間為入住翌日早上，需與酒店提前預約)

二等獎：青森水果及果汁禮盒（10份）

三等獎：青森禮品（20份）

▲ 有機會贏取香港維港凱悅尚萃酒店雙人海景房間住宿一晚。

▲ 備有多份青森手信特產禮品包。(圖：青森縣政府觀光國際戰略局)

結果發表日期為2020年9月18日，得獎名單於青森Facebook專頁公佈，得獎者有專人聯絡。

備註：另外，凡參加香港維港凱悅尚萃酒店的「We Miss Japan」住宿優惠，均可於日本手信回憶盒子一盒中免費獲得青森縣的小禮物乙份。(房價由$1,380+10%起)

記者：郭秀芳