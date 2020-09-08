【酒店優惠】帝苑酒店推Japcation旅遊體驗　住宿送FANCL護膚品日式便當【內附連結】

▲ 帝苑酒店全新推出的「Japcation 住宿體驗」 ，價錢只需1080元，包括：尊貴客房一晚、FANCL護膚品旅行套裝及日式便當等等。(酒店提供)

因疫情關係，很多香港人都去不能到日本旅行，肯定很掛念東瀛的玩樂美食。帝苑酒店首次與FANCL合作，推出以日本旅遊作主題的全新「Japcation住宿體驗」，只需以1,080元便可入住酒店1晚，還獲贈日本品牌FANCL護膚品旅行套裝，以及可以在房內享用著名日本料理店的便當，相當超值。

▲ 客人可入住並免費升級尊貴客房1晚。(酒店提供)

這住宿優惠，由即日至11月30日供應，價錢只需1,080元便可入住並免費升級尊貴客房1晚，還包括獲贈FANCL護膚品旅行套裝，包括有MCO納米卸粧液、BC瑩亮潔面霜、膠原煥采肌底液及乳液，還有兩枝Tense up膠原蛋白美肌飲料 (50ml )，再合配兩杯酒店的J’s Bar Bistro 的Sakura Blossom雞尾酒特飲，讓客人住宿期間都可享受美肌護膚體驗。

▲ 客人可免費獲贈FANCL護膚品旅行套裝有卸粧液、潔面霜等。另外還有酒店的雞尾酒。(酒店提供)

另外，客人還可以免費在房內享用福布斯得獎餐廳四季菊日式便當、Welcome drink 綠茶配日本黑豆脆米餅、著名小食手信青森蘋果夏日回憶盒子和千羽鶴裝飾等。

四季菊日式便當有前菜番茄野菜沙律、日本漬物、主菜可選日式鐵板雞扒配日本香苗，或日式鹽燒鯖魚伴鐵板燒野菜，用餐時間可選下午12時至2:30時，或下午5:30時至晚上8:30時。

▲ 酒店更會免費送Welcome drink 綠茶配日本黑豆脆米餅、著名小食手信青森蘋果夏日回憶盒子和千羽鶴裝飾等。(酒店提供)

這個住宿體驗提供多樣的日本元素，讓住客可盡情享受難忘的日本假期。

地址：尖東麼地道69號

電話：2733 2828

預訂網址

記者：招美寶