【基層悲歌】繁榮大都市背後掙扎求存的一群　木蝨穿梭板間房在伯伯身上爬動

香港蝨患問題嚴重，住在劏房及板間房的基層居民更是深受蝨患所苦。「基督教關懷無家者協會」近日拜訪一位住在板間房的長者，為他更換被木蝨侵略了的床板。期間見到蝨子在牆壁、門上，甚至長者身上走動，令人震驚，亦慨嘆在大都市背後掙扎求存的一群。

「基督教關懷無家者協會」近日在Facebook發帖，以下為授權轉載原文：

板間房內的木蝨，擁有頑強的生命力。牠們橫行無忌，除了吸人血，床板和床褥也漸漸被吞噬。住板間房老友記要不徹夜難眠，要不習慣與之共處。

滅蝨，彷彿是一個不息的循環，希望籍此搬走大群組的木蝨群，暫時減少對老友記的傷害及騷擾，但最有效的還是從源頭堵截。這天，我們為一位板間房老友記更換他那張被木蝨侵略了的床板。

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換過新床板後，餘下的日用品就交給老友記自己執拾了。就在與老友記說再見，關房門的那一刻，心突然一酸，想到老友記要繼續在這樣的環境下生活，明知木蝨會再來，明知垃圾會再堆積，實在令人感到無奈和槪嘆。我們只能盼望老友記在換床板後起碼有一段時間可以安睡。

我們出隊時，間中會遇到讓人驚心動魄的景象。例如：在乘升降機上樓探訪時，看到站在前方的街坊背上有木蝨正爬動著，心即被嚇了一大跳。又如在探訪一位坐在床上的老友記時，看到蝨子在他的身上穿梭。再抬頭望望牆壁、門上，原來都見牠們在走動，當下只能裝作鎮定，但內心卻被震撼到。然而，更可悲的是這些景象並不特殊，在香港的板間房中每天上演。

一個國際繁榮的大都市背後，卻有很多基層市民居住在惡劣居所，每天在困苦中掙扎求存。到底需要有多大的堅毅和耐力才可以堅持下去？

深切盼望香港的基層市民能有一個適切的居所並活得有尊嚴。

『他從灰塵裏擡舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人， 使他們與王子同坐， 就是與本國的王子同坐。』

詩篇 113:7‭-‬8

#床蝨寄居在所有罅隙 #原諒我們的真實呈現 #這是每天的真象

文章獲授權轉載。

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責任編輯：陳昊淋