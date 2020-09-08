【蠢女人】當女人遇到真心愛上的男人 鄧藹霖：會愛得死心塌地毫無底綫

▲ 鄧藹霖表示，當女人遇到真心愛上的男人，便會愛得死心塌地毫無底綫。

當女人遇到真心愛上的男人時，會愛得死心塌地，愛得毫無底綫。即使是頭腦聰明，判斷力卓越的女人，都會陷入最愚蠢的狀態，不能自拔。

當女人深愛一個男人時，會不惜一切，義無反顧地花光一生積蓄，就是為了協助男人實現他的春秋大夢。自己的錢花光了，女人會想盡辦法問家人借、問朋友借、見人就借，更不惜當男人的擔保人，最後欠得一屁股的債，男人卻狠心捨她而去。當女人赫然發現男人竟然搭上生意夥伴時，他還會嗆女人一句：「誰叫你能力低？她才是我的賢內助呀！」

當女人深愛一個男人時，她的容忍度是海量的。她可以容忍他沒責任感，凡事愛理不理。她可以容忍他慵懶不去工作，整天沉迷打機。他可以容忍他醉酒鬧事、嘔吐物濺滿她的一身、不洗澡就竄上床睡覺……她甚至可以忍受男人跟其他女人鬼混。萬萬不能接受的，是深愛的男人會徹底離開她，迫她接受生命中失去他的事實。

所以，女人會繼續墮進無底綫的愚蠢狀態裏，她會選擇百分百相信男人，縱使他的謊言是一戳就會破。她會一次又一次的原諒他，縱使他停不了出軌的行為。她會寧願疏遠朋友斷六親，也不願意相信深愛的男人其實不愛她。

若然男人急需器官移植來救命，而女人的狀況又脗合的話，她會配合。他要肝，她給他肝；他要腎，她給他腎。只可惜他的心，始終不會完全屬於她呢！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「蠢女人」