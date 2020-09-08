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【絕地求生】被斷樹壓倒受困100多小時　59歲男子靠飲汗食蟲奇蹟生還

健康 11:43 2020/09/08

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59歲男子被斷樹壓倒受困100多小時，靠飲汗食蟲奇蹟生還。

美國一名59歲男子上月27日獨自在家後方小山砍樹時，不慎被斷樹壓倒，整個人動彈不得被困100小時，直至家屬發現他沒有上班才報警。當警方發現他時，他已受困4日，並靠著飲汗水、食植物昆蟲奇蹟生還。

綜合外媒報道，59歲男子Jonathan Ceplecha上月獨自在住所91米外的山中砍樟樹，但就被突下倒下的樹木壓住雙腿，動彈不得，又沒有電話求救。直至31日，他的家人發現他連續數日沒有上班，才通知警方協助搜尋。

最後，警方發現他在山中，大家都十分驚訝，因為他的意識清楚，能回答自己的名字。當警方問他受困多久時，他還能冷靜地馬上回應：「噢，大約100個小時」。最後警方花了2個小時才順利把人救出。

據他的兒子表示，爸爸是伊拉克退伍軍人，這4日他一直靠食植物、昆蟲果腹，並用衣服收集雨水、汗水補充水分，這些都是因為以往受到專業訓練，才能成功存活下來。

他又指，爸爸很了解如何應付恐慌。為了保持理智，他將時間細分為5分鐘一個單位，每過5分鐘就是一場小勝利，為自己帶來無窮的希望並分散注意力，等待救援。目前進行手術後情況良好。

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責任編輯：羅嘉欣

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