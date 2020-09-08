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【限聚令】消息：星期五起限聚令放寬至4人　食肆限4人一枱　

社會 11:57 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

消息指政府在星期五起放寬食肆堂食至4人一枱。（資料圖片）

本港疫情緩和，上周三（2日）當局宣布進一步放寬社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時，另重開健身室、按摩院等處所，措施在9月4日生效至本周四（10日）屆滿。消息指政府將宣布進一步放寬防疫措施，包括星期五起限聚令由2人放寬至4人，而食肆每枱人數，由2人放寬至4人，同時會重開所有室內外運動場所。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案

食物及衞生局局長陳肇始教授、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（８日）下午一時會見傳媒，料公布最新的防疫措施。

本港昨新增11宗病例及不多於10宗初步確診，是連續第20日新增個案不逾30宗，累計個案增至4,889宗，另有一宗疑似個案。新增個案中有10人為本地感染，其中6宗與早前確診個案相關，包括5宗屬大圍交通城工業大廈群組，涉及一名64歲翁，他為早前確診、8月中至月底曾到該大廈6樓貨倉6旬冷氣水電男工的密切接觸者；另涉59歲地下管理處人員與其兩名家人，詳情即看：【下一頁】

了解更多有關放寬防疫措施，即看：【下一頁】

一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩、伍瑋瑋

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