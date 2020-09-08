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【基層悲歌】疫情下草根階層三餐不繼　拾荒伯伯翻垃圾桶找食物果腹

健康 11:54 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

疫情下草根階層三餐不繼，拾荒伯伯翻垃圾桶找食物果腹。

新冠肺炎疫情打擊各行各業，不少基層市民手停口停，一些靠拾荒維生的長者甚至三餐不繼。有執紙皮伯伯在飢腸轆轆下，翻垃圾桶找食物，畫面令人心酸。

無家者關注團體「無名共行」義工日前於Facebook專頁發文，指在工作途中目睹一名拾荒伯伯翻找垃圾桶吃剩的飯盒。從相片可見，該名伯伯頭髮花白，彎下身子翻找垃圾桶，身旁推放著一些紙皮。

執紙皮伯伯翻找垃圾桶吃剩的飯盒，畫面令人心酸。（照片獲「無名共行」授權轉載）

義工見狀感到心酸，隨即回公司取銀包，惟再返回原位時，已不見伯伯了，表示「下次要隨身攜帶飯票係身上」。

疫情下草根階層的生活大受影響，伯伯的遭遇令人心酸，亦有不少網民紛紛留言感謝義工的心意，「多謝你嘅善心」。

露宿者錯過領免費飯 執拾廚餘充飢

新冠肺炎疫情下，弱勢社群的衣食住行都是大難題。非牟利機構禧福協會「愛鄰舍事工」曾分享露宿者的辛酸故事。

有義工在探訪期間遇見一名露宿者，因錯過領取免費飯，又肚餓，便打開垃圾桶，逐條逐條菜取出來。義工於心不忍，立即回去中心拿熱飯給他，並送上好心人士捐贈的餐券。

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責任編輯：羅嘉欣

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