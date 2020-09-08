【染髮致癌】英研究顯示使用永久染髮劑　女性增患卵巢癌乳癌風險

▲ 英國醫學期刊最新研究指，在家使用永久染髮劑產品，不會增患大多數癌症的風險，惟女性會增患卵巢癌和乳癌風險，使用次數和分量愈高，風險愈高。

早前美國國立環境健康科學研究院指出，定期使用永久染髮劑的女性患乳癌的風險提高9%，而世界衛生組織亦已將職業性染髮劑歸類為可能的致癌物（2A組），令愛美人士人心惶惶。

不過，根據英國醫學期刊（The BMJ）最新一項研究指出，在家使用永久染髮劑產品，不會增加患上大多數癌症的風險。

▲ 英國醫學期刊最新研究指，在家使用永久染髮劑產品，不會增加患上大多數癌症的風險。（相片：iStock）

研究指出，現代染髮劑包括永久染髮劑（氧化染劑）、直接染劑（暫時染劑）和天然染劑。在亞洲，永久染髮劑市場佔有率達80%以上，最為廣泛使用。而永久染髮劑通常由中間體（對位取代的芳族胺）和成色劑（間位取代的芳族胺和其他化合物）組成，可透過皮膚（主要途徑）和空氣進入人體。

追蹤11萬女性達36年

多年來，研究人員一直在研究永久染髮劑與某些類型的癌症之間的可能聯繫，然而，盡管世衛組織已將職業性染髮劑歸類為可能的致癌物，但對於個人使用永久染髮劑，則只歸類為致癌性尚不能分類（第3組），因為證據尚無定論。

▲ 永久染髮劑在亞洲市佔有率高達整體市場80%以上。（相片：iStock）

最新出爐的英國醫學期刊其中一份研究突破性地指出，在家使用永久染髮劑染髮的女性，不太可能增加患上癌症的風險。在該項調查中，研究團隊追蹤了波士頓布萊根婦女醫院的117,200名女護士，調查其使用染髮劑的習慣，包括持續時間、頻率、分量、使用時間等，並長達36年之久。

這11萬名女士最初並無患上癌症，主要衡量指標是個人使用永久染髮劑與患上整體癌症和特定癌症的風險，以及與癌症相關的死亡關係。

結果表明個人使用永久染髮劑與大多數癌症風險，或與癌症相關的死亡率之間沒有發現正常關係，亦即是與從未使用過永久染髮劑的女性相比，使用過永久染髮劑的女性，並無增加患上大多數癌症的風險，例如使用永久染髮劑不會增加罹患膀胱癌、腦癌、結腸癌、腎癌、肺癌、血液和免疫系統癌和大多數皮膚癌的風險。

女性增患卵巢癌乳癌

不過，研究同時表明，使用永久染髮劑亦有增加患上少數癌症的風險，例如略為增加患上皮膚基底細胞癌的風險，其中自然淺髮色的女性的風險較高。而對於本身黑髮的女性，使用永久染髮劑也會增加患上何傑金淋巴瘤（Hodgkin lymphoma）的機會，自然淺髮色的女性則無此關聯。

▲ 女性會增加患上卵巢癌和乳癌的風險，使用次數和分量愈高，風險愈高。（相片：iStock）

此外，使用永久染髮劑的女性也會增加患上卵巢癌和3種乳癌（雌激素受體陰性、孕激素受體陰性和激素受體陰性）的風險，使用次數和分量愈高，風險愈高。

不過值得一提是，並未參與研究的劍橋大學癌症流行病學教授Paul Pharoah認為，研究中所指增加風險的癌症與使用永久染髮劑的關係薄弱，很可能只是偶然發現。「總體結果是，使用染髮劑的女性與未使用染髮劑的女性，整體癌症發生率沒有差異。」

不過，研究團隊重申，這份研究只屬於觀察性的，而且有一定局限性，包括參與者主要是具有歐洲血統的美國白人婦女，缺乏種族多樣性，另外，其他不可衡量的因素（例如使用其他產品）也可能會影響結果。

記者：陸明敏