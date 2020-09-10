【疫境自強】眼鏡店疫下大膽變陣跳出框框　結合藝廊以主題展覽拓寬客路

▲ 眼鏡店老闆Joey疫下大膽變陣，嘗試將Art Gallery和眼鏡店連成一體，用新思維來刺激大家的視覺和購物慾。

在新冠疫情下，向行各業銷情下滑，沒有一個能夠獨善其身、眼鏡業又豈會例外？80後的Joey於2014年成立the WAREHOUSE optical，在疫情期將經營6年的店舖來個大翻新，嘗試將Art Gallery和眼鏡店連成一體，用新思維來刺激大家的視覺和購物慾。

▲ the WAREHOUSE optical的主理人Joey（右）和負責籌劃展覽的Matt（左）。（圖片由品牌提供）

▲ 是次展覽名為Optical Heroes，由來自巴黎的藝術家Edgar Plans主理。（圖片由品牌提供）

不少人在決定創業時，成長時的經歷會影響到工種的選擇，Joey亦不例外，他在日本留學時，發覺日本人對眼鏡有著一定要求和態度，更重要的是他們戴上眼鏡後都有型都不得了，於是回來香港後，於2014年開設the WAREHOUSE optical，當初的目的就是建立一間不一樣的眼鏡店。

▲ the WAREHOUSE optical在「疫」市將眼鏡店舖變成Art Gallery。（圖片由品牌提供）

在創作初期，Joey和不少首次創業的人一樣，在沒有經驗下經常誤打誤撞，每行一步都來得不易。Joey說：

不經不覺由創業至今已經來到第6年，很多事情都是第一次去做。 例如第一次去福井尋找有潛質的眼鏡品牌，而作為一位香港的外行人來到這日本的眼鏡生產聖地，語言溝通是一回事，但即使是以有禮貌見稱的日本人，你都會在當時感覺到他們對外行人的傲慢。

▲ 今年年初富士電視台60周年特備劇《教場》，木村拓哉所佩戴的眼鏡正是這副Masunaga Waldorf眼鏡。（$3,780/圖片由品牌提供）

這又難怪，縱使你千里迢迢遠渡而來，但「眼鏡聖地」實在沒有須要去討好一個初次到來的外行人。但隨著時間流逝，今天店內已經引入不少在日本著名的眼鏡品牌，例如金子眼鏡、H-FUSHION、Matsuda和丸山正宏（Masahiro Maruyama）等，而近年消費者的心態亦有所轉變過來。

今天的消費者比較重視品質多於品牌名字，所以即使是一些較為小眾的品牌只要品質好，也一樣會被受認同和受歡迎。

▲ Joey認為丸山正宏的眼鏡在創意上沒有任何一個眼鏡品牌可以取代，有自己特色，手工又一流。（$4,500/圖片品牌提供）

不過，人類始終是一種怕悶的動物，6年的光景，店舖必須要有一些新的轉變和改動。

自己都開始覺得有點沒趣，我想就算是裝修改風格都離不開只是一間眼鏡店，心想自己一直喜歡收藏不同的藝術品，所以便有了將眼鏡店和Art Gallery混為一談這個大膽的的構想，於是找來朋友Matt Chung為店舖籌劃不同主題的展覽，我想當中最困難是如何將這兩種截然不同的東西取得一個平衡。

▲ H-FUSHION是眾多日本手作架中比較年輕的品牌，易襯，但用料講究。（$3,880/圖片由品牌提供）

但因為新冠疫情淹至，轉變是否一個的好時機？

我想現在反而是最適合轉變的時候。撇開消費與否，我們轉營後的確多了不少人流上來欣賞作品，這件事即使在眼鏡生意上未必有直接的增益，然而對一間眼鏡店的形象帶來正面的幫助。 況且我一開始無特別考慮眼鏡銷量，只想做一件特別好玩的事情。

▲ 藝術家Edgar Plans。（圖片由品牌提供）

其實大部分港人對眼鏡仍然停留於生活上必需品的定義，直至近年大家才覺醒它亦可以是面部的時裝，對Joey來說，意義更深。

眼鏡當然是生活必需品，但同時亦是掛於面上的時裝，撇除款式靚與否，我個人覺得眼鏡最重要的是舒服，當中包括的部分有鏡架和鏡片。 如果一個佩戴眼鏡的人，每天十多小時都要戴著一副不舒服的眼鏡，其實設計多靚也是枉然。更甚者我認為眼鏡也是代表著每個人的自身態度，你當然可以純粹視之為糾正視力的工具，但一副眼鏡所包含的意思比這還要來得更多。

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記者：何偉雄