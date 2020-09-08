【酒店住宿】四季酒店推閏蜜派對住宿優惠 夥知己歎水療玩盡時尚潮流裝扮
休閒 12:17 2020/09/08
現在住酒店優惠噱頭多多，如香港四季酒店便由即日至11月30日(周一至四入住每房由$2,780起、周五至日入住每房$3,180起)，聯乘連卡佛及法國服裝概念品牌Rue Madame合作推出「閨蜜派對住宿優惠」，讓客人可與好友一起放鬆自已之餘，其實最理想是為閏蜜慶生或任何相識紀念日等私人派對用。
優惠包括：
1.一晚豪華山景客房住宿
2.於The Lounge享用雙人早餐或透過客房餐飲服務預訂
3.於客房或The Lounge享用雙人下午茶
4.音頻療程或於水療休息室自導靚觀之旅（30分鐘）
5.水療中心8折優惠
6.免費在客房享用一瓶香檳，朱古力及爆谷小點
7.第二間客房8折優惠
8.國際金融中心連卡佛送出Guerlain 及Tatcha 禮品，另附購物優惠
9.國際金融中心連卡佛Tom Ford送出體驗套裝並為賓客進行香水和彩妝指導，另附購物優惠
10.Rue Madame $500購物禮券(須消費滿$3,000方能使用)
11.可選擇以$2,500聘用King's Production於室內拍攝一小時專業照片
查詢：3196 8333 或電郵 res.hongkong@fourseasons.com聯絡訂房部。
記者：郭秀芳