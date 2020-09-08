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【酒店住宿】四季酒店推閏蜜派對住宿優惠　夥知己歎水療玩盡時尚潮流裝扮

休閒 12:17 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港四季酒店推出「閏蜜派對住宿優惠」，讓大家可為好友開派對。(酒店提供)

現在住酒店優惠噱頭多多，如香港四季酒店便由即日至11月30日(周一至四入住每房由$2,780起、周五至日入住每房$3,180起)，聯乘連卡佛及法國服裝概念品牌Rue Madame合作推出「閨蜜派對住宿優惠」，讓客人可與好友一起放鬆自已之餘，其實最理想是為閏蜜慶生或任何相識紀念日等私人派對用。

享受酒店水療中心特别提供獨家優惠和音頻冶療，讓身心也能休假。(酒店提供)

優惠包括：

1.一晚豪華山景客房住宿

2.於The Lounge享用雙人早餐或透過客房餐飲服務預訂

3.於客房或The Lounge享用雙人下午茶

4.音頻療程或於水療休息室自導靚觀之旅（30分鐘）

5.水療中心8折優惠

6.免費在客房享用一瓶香檳，朱古力及爆谷小點

7.第二間客房8折優惠

8.國際金融中心連卡佛送出Guerlain 及Tatcha 禮品，另附購物優惠

9.國際金融中心連卡佛Tom Ford送出體驗套裝並為賓客進行香水和彩妝指導，另附購物優惠

10.Rue Madame $500購物禮券(須消費滿$3,000方能使用)

11.可選擇以$2,500聘用King's Production於室內拍攝一小時專業照片

查詢：3196 8333 或電郵 res.hongkong@fourseasons.com聯絡訂房部。

記者：郭秀芳

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