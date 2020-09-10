【移民澳洲】80後女護士棄港高薪移民南澳　重拾前綫醫護工作意義  

▲ 80後女護士Sophia放棄港高薪的工作，移民至南澳過另一段的人生之旅！

很多人移民澳洲或到當地升學，也會挑選悉尼或墨爾本等知名城市，80後Sophia卻選擇了南澳阿德萊德（Adelaide），遠赴當地落地生根。移民澳洲放棄了在香港的5萬元月薪，卻得到前所未有的工作生活平衡，工作環境也更加合理人道，讓Sophia能投入醫護工作。

澳洲環境天氣宜人，是不少人的理想居住地點，Sophia也是因一次旅行而愛上當地的風土人情。移民多年的朋友帶着Sophia與男友四處遊玩，當時她對香港的社會及政府感不滿，有意考慮移民，2016年決定着手申請，接近兩年後正式移民澳洲阿德萊德。

▲ 閒時Sophia前往阿德萊得海邊，享受自然風光，相當愜意。（相片來源：受訪者提供）

香港醫護工作高壓

Sophia經代理申請技術移民簽證，很快就有回音。選擇南澳阿德萊德，原來因為少人申請，故輪候時間較快，加上她的表姐在此定居，初到貴境，始終有個照應較方便。

在香港當了6年註冊護士，離港前在私家醫院急症室工作，月薪達50,000港元，不過她卻沒有留戀。

在香港生活營營役役，醫療工作非常繁重，更不時要受病人氣。而且醫院內部政策及醫療制度也有問題，職場生活不算如意。寧願在澳洲賺少一點，也希望可尋回work-life balance。

▲ Sophia於2016年首次去澳洲旅行，立即萌生移民念頭。（相片來源：受訪者提供）

人工低但假期多

很多人在移民澳洲時，敗在國際英語測試系統（IELTS）上，Sophia當時考的是專門給醫護人員的OET（Occupational English Test），同樣分聆聽、寫作、會話及閱讀4卷，但整體難度比IELTS低。最難是寫作，因為着重英語文法，需要以200字完成一篇書信，她準備時做舊試題複習，但也要考了兩次才合格。

Sophia在香港一邊申請技術移民一邊搵工，幸運地一到埗就獲阿德萊德一間小型醫院聘請。當地承認香港的資歷，不用再重新考牌，只要求預備畢業證書、醫院工作證明及推薦信、護士註冊文件等，再付$3,000港元左右就可以。當地也有不少醫療空缺，但居住華人不多，所以沒特別優勢，但在澳洲人眼中，香港人很勤力，加上她有豐富的工作經驗及碩士學位，因此順利獲聘。

▲ 阿德萊得雖然沒有太多觀光地方，不過環境及天氣怡人。（相片來源：受訪者提供）

唯一缺點是澳洲整體上薪酬比香港低，月薪扣稅後只得兩萬港元左右，每年像工務員制般跳級加薪。不過假期數量卻跟香港差天共地，她可選擇返每天8或12小時的輪班，所以每個月只需返11日工，其餘時間都是放假。她會去阿德萊德海邊、農莊或是酒莊遊玩，甚至買張便宜的內陸機票，飛到其他城市旅遊，生活愜意。

▲ 在澳洲生活，當然少不了一個地道的brunch。（相片來源：受訪者提供）

醫護病人受尊重

澳洲的工作環境也更加良好。這裏是全民免費醫療，但澳洲人也不會胡亂看急症，即使晚上及凌晨，他們也會去看家庭醫生，真正有需要的病人才使用急症室服務，不像香港一般傷風感冒也衝去急症室。而且救護車收費，單是出車也要$3,000港幣，還要計每公里$30，因此絕不會濫用。登記使用急症室的人士不多，非緊急病人平均只需等1小時左右，香港最快也要3至4小時。

而且醫院人手比例有嚴格規定，醫生與病人為1：4，如果比例不足，就會截人龍甚至關閉病房。因此醫生有充裕時間診症，護士亦可給予適當的照顧。香港看醫生只可在幾分鐘內診症，當地醫生卻會花心機做足詳細檢查。Sophia笑稱：

香港是頭痛醫頭、腳痛醫腳，這兒事無大小都由頭看到落腳。雖然效率較低，不過病人及醫護都得到尊重，自覺重拾工作意義，不像以前只是機器般。

澳洲人交重稅，換來是所有永久居民都可享免費醫療服務，看公立家庭醫生，不論是小病還是危疾，都是一毫子也不用付，看私家名醫也只需付一半價錢。當地醫藥分家，但藥物普遍來說也比香港便宜，小病痛可直接請藥劑師配藥。原來澳洲人不會「射波」，很少請病假，整個醫療制度也算完善。

▲ Sophia在香港當了6年註冊護士，來到澳洲亦同樣在急症室當值。（相片來源：受訪者提供）

放足10個月產假

阿德萊德的新冠肺炎疫情不嚴重，個案零星，對Sophia的工作影響不大。恰巧她於去年懷孕，3月時開始放產假，剛好避過疫情高峰期。澳洲提供16個星期產假，醫院讓她選擇放32個星期半薪產假，前後加上年假，Sophia可放足40個星期產假，直至明年才復工，讓這位新手媽媽有更多時間照顧兒子。

▲ Sophia於3月開始放產假，直到明年才重返職場。（相片來源：受訪者提供）

整個生產過程也令Sophia感到驚喜，她入住的醫院，像香港的私家醫院一人病房般，格局豪華如酒店，設備齊全，而且隔音很好，讓準媽媽不會感到壓力。產後同是一人房，可以24小時自由出入，兼有訪客梳化床，讓爸爸可以過夜陪伴，照顧周到而且私隱度十足。

產後也不用帶嬰兒去健康院檢查，這裏的助產士會每星期3次帶備儀器上門，為新生兒度高磅重，安坐家中即可享用服務。所有服務免費之餘，更有產假及家庭育兒津貼、爸爸亦有侍產假，可說是相當貼心。本來預了媽媽過來幫忙，但疫情關係取消了。阿德萊德不流行請陪月，惟有在網上訂湯包及坐月食物回家自製。

▲ 兒子才剛4個月大，Sophia也十分享受育兒樂。（相片來源：受訪者提供）

衣食住行比香港平

阿德萊德生活成本不算貴，衣食住行方面也比香港相宜，Sophia說當地入夜後也沒有宵夜可食，而且新鮮食材又平又靚，寧願在家自煮，甚少機會出外用餐。

Sophia現在入住的過千呎兩層Townhouse，有3房、花園及兩個車位，樓價只需大約50萬澳元左右（約280萬港元），環境極佳，她笑說若在香港置業，付首期的錢也不夠。她唯一不喜歡的是自駕，因當地汽油費便宜關係，當地人去哪裏也習慣駕車，只有小朋友及學生才會坐巴士。

▲ Sophia以不用300萬港紙購入的聯排別墅，面積有1,500呎左右。（相片來源：受訪者提供）

Sophia在Facebook開設「港產護士買咗一張單程機票到澳洲」專頁，由分享工作趣事，變成一家三口的生活點滴。

記者：張頌婷