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【平掃名牌】意大利皮具Tod's首間outlet登陸香港　低至6折熱賣豆豆鞋必搶

休閒 12:09 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

全港首間Tod's Outlet開設於香港佛羅倫斯小鎮。（官方圖片）

意大利的皮具向來被看高一線，以豆豆鞋走紅的意大利品牌Tod's亦不例外，不過一分錢一分貨，Tod's的皮手袋入門也要接近$10,000，因此不少人都要趁每年的大減價才入手。不過品牌的首間Outlet終於出現，大部分貨品低至6折發售，讓熱愛Tod's的大家隨時都可以掃平貨。

Tod's配飾憑著timeless簡約長青的設計而大受歡迎。（網上圖片）

名牌outlet林立的香港佛羅倫斯小鎮近日又多一個品牌登陸，就是來自意大利並以皮具著名的Tod's。創立於1920年代的Tod's一直以來都傳承著意大利的傳統製皮工藝，憑著timeless簡約長青的設計而大受歡迎，最佳例子莫過如Gommino豆豆鞋。

流蘇Gommino豆豆鞋（減至$4,600）（官方圖片）

男、女裝皮loafers（減至$3,600）（官方圖片）

Gommino設計是掌陀人Diego Della Valle和法拉利汽車總裁商討想設計一款極為輕軟兼有防滑作用的Driving Shoes而產生的，1986年面世以來品牌從未間斷地推出，幾乎每一位意大利人都有一對。而outlet亦有不少Gommino的選擇，此外，當然少不了同樣飾有豆豆記認的sneakers及皮革loafers，男、女裝款式俱備，價錢$3,000多便有交易。

Crossbody Bag（減至$7,000）（官方圖片）

Mini Buckets Bag（減至$4,400）（官方圖片）

手袋方面可見有新亦有已停產的經典系列，其中Double T Bag是已離職的創作總監Alessandra Facchinetti留下來的經典設計，但由於系列手袋內籠空間相當充裕，因此不少女生仍然視作上班或購物的最佳用袋，想入手的話大家可到outlet碰碰運氣。其他系列的crossbody bag或buckets bag，或是男士背囊同樣以低至6折發售，不過品牌招牌作的Gommino豆豆鞋只會以85折優惠價發售。

後踭飾有豆豆的sneakers。（減至$3,800）（官方圖片）

地址︰葵涌香港佛佛羅倫斯小鎮1樓5B舖（2813 8612）

時間︰10am-7pm（星期一至星期五） 

10:30am-7:30pm（周末及公眾假期）

記者︰Maria

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